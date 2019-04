Machtkampf in Venezuela steuert auf Entscheidung zu MEC öffnen

Venezuelas Oppositionsführer Leopoldo Lopez ist von Soldaten aus dem Hausarrest befreit worden. Foto: Fernando Llano/AP

Caracas. Es kommt Bewegung in den seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela. Mit Hilfe des Militärs will der selbst ernannte Interimspräsident Guaido offensichtlich seinen Widersacher Maduro aus dem Amt drängen.