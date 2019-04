Istanbul. Mehrfach wurde er bereits für tot erklärt, mindestens einmal wurde er verletzt: Doch nun ist IS-Chef Abu Bakr Al-Bagdadi in einem Video zu sehen.

Erstmals seit fünf Jahren ist der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi wieder in einem Propaganda-Video aufgetreten. In dem am Montag von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) veröffentlichten Video bezieht sich al-Bagdadi auf das Ende der Gefechte um die IS-Bastion Baghus im Osten Syriens im März und droht "Rache" für getötete IS-Mitglieder an.

Anschlag habe die Herzen der Muslime erfreut

Die Terrorangriffe von Sri Lanka über Ostern bezeichnet er als erste Rache für die Zerstörung des von den Extremisten ausgerufenen Kalifats. Am Ostersonntag hatten neun Selbstmordattentäter, unter ihnen eine Frau, Anschläge unter anderem auf drei christliche Kirchen und drei Luxushotels verübt. Dabei kamen mehr als 250 Menschen ums Leben. Unter den Todesopfern waren laut Unicef auch 45 Kinder. Die Attentäter gehörten nach Angaben der Regierung der einheimischen Islamistengruppe National Thowheeth Jamaath an. Bis Montag befanden sich 59 Verdächtige mit mutmaßlichen Verbindungen zum Terrorismus in Gewahrsam. Darunter seien neun Frauen, teilte die Polizei mit. Insgesamt waren demnach rund 200 Menschen in Gewahrsam, zu denen aber auch Angehörige von Verdächtigen zählten.

Die Angriffe in Sri Lanka hätten die Herzen der Muslime erfreut, sagt Al-Bagdadi in dem Video. Der IS hatte die Anschläge mit mehr als 250 Toten in der vergangenen Woche für sich reklamiert.



Unklar ist, wann das Video aufgenommen wurde. Al-Bagdadi zeigt sich darin erstmals seit fast fünf Jahren wieder. Die Aufnahme zeigt den 47-Jährigen mit gekreuzten Beinen auf einem Polster. Er spricht zu drei Männern, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden. Al-Bagdadi trägt einen langen grauen Bart, der offenbar mit Henna gefärbt wurde. Er spricht langsam und macht sekundenlange Pausen mitten in seinen Sätzen.

Bereits mehrfach für tot erklärt

Der einzige bekannte öffentliche Auftritt des IS-Anführers war Anfang Juli 2014 im nordirakischen Mossul, bei dem er alle Muslime zum Gehorsam gegenüber dem "IS-Kalifat" aufgerufen hatte. Seitdem veröffentlichte seine Gruppe in unregelmäßigen Abständen Audiobotschaften, die von al-Bagdadi stammen sollen.

Die letzte Aufnahme wurde im August 2018 veröffentlicht, acht Monate nachdem der Irak den Sieg über den IS erklärt hatte. In der Öffentlichkeit wurde der Iraker, der an Diabetes leidet, jedoch nicht wieder gesehen.

Nach der Zerschlagung des "IS-Kalifats" blieb der Verbleib des IS-Führers zunächst ein Rätsel. Es war unklar, ob al-Bagdadi sich mit seinen letzten Kämpfern in der syrischen Wüste versteckt hatte, im Irak untergetaucht oder längst tot war. Die USA haben auf ihn ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar (22 Millionen Euro) ausgesetzt.