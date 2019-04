Stockholm. Auch wenn 2018 die Länder mit den höchsten Militärausgaben die selben aus dem Vorjahr waren, gibt es einige signifikante Änderungen bei den Wehretats weltweit. Aus dem neuen Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri lassen sich mehrere Trends ablesen.

Die Welt rüstet weiter auf: Insgesamt sind die Militärausgaben der Länder 2018 global betrachtet auf einen Höchststand der vergangenen Jahrzehnte gestiegen – auf rund 1,6 Billionen Euro, oder 214 Euro pro Kopf. Das geht aus dem neuen Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) hervor.

Das Sipri ermittelte dabei zehn Trends:

1. Die USA haben 2018 zum ersten Mal seit acht Jahren ihr Rüstungsbudget erhöht. Sie sind mit großem Abstand die Nation mit den höchsten Verteidigungsausgaben (649 Milliarden US-Dollar). Sipri erklärte diesen Trend mit dem neuen Rüstungsprogramm von 2017, angestoßen von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

2. China, mit dem zweitgrößten Wehretat weltweit, hat im 24. Jahr in Folge seine Ausgaben erhöht. Sipri erklärte, die Ausgaben stiegen, weil auch Chinas Wirtschaft wuchs. Dabei liege das Land immer noch knapp unter der Nato-Zielmarke von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). "China hat seit 2013 jährlich 1,9 Prozent seines BIPs für das Militär bereitgestellt."

3. Europa legte insgesamt bei den Ausgaben um 1,4 Prozent zu. In Mittel- und Osteuropa rüsteten einige Länder auf, weil sie Russland als wachsende Bedrohung wahrnehmen, berichtet das Sipri, "obwohl Russland seit zwei Jahren weniger für Rüstung ausgibt." Deutlich aufgestockt haben 2018 zum Beispiel Polen (plus 8,9 Prozent), die Ukraine (21), Bulgarien (23), Lettland (24), Litauen (18) und Rumänien (18).

4. Russland rutschte 2018 erstmals seit 2006 aus den Top-5 der Länder mit den meisten Rüstungsausgaben. Während der jährliche Etat im Rahmen einer Truppenmodernisierung seit 2010 kräftig wuchs, sind die Ausgaben seit 2016 wieder geschrumpft. Dennoch gab Russland 2018 fast ein Drittel mehr für Rüstung aus als 2009 (61,4 Milliarden Dollar).

5. Der Mittlere Osten hat 2018 insgesamt weniger für Verteidigung ausgegeben. Laut den verfügbaren Länderdaten (ohne Syrien, Jemen, die Vereinigten Emirate und Katar), sanken die Ausgaben um 1,9 Prozent. Saudi-Arabien kürzte sein Rüstungsbudget im Vergleich zum Vorjahr am stärksten. Der Iran reduzierte den Etat um rund zehn Prozent, wegen wirtschaftlicher Rezession und steigender Inflation im Land.

6. Sechs der zehn Länder mit dem größten Wehretat – gemessen an der Wirtschaftsleistung – befinden sich im Mittleren Osten: Saudi-Arabien (8.8 Prozent des BIP), Oban (8,2), Kuwait (5,1), Libanon (5,0), Jordanien (4,7), Israel (4,3).

7. Um deutliche 24 Prozent stärkte 2018 die Türkei ihren Wehretat. Das entspricht dem größten prozentualen Zuwachs der 15 Länder mit den größten Militärbudgets. Grund für den Trend seien etwa die Militäroperationen gegen kurdische Gruppen in Syrien. Die Türkei hatte 2018 einen um 65 Prozent gewachsenen Etat im Vergleich zu vor zehn Jahren.

8. Auch Südamerika rüstet auf. Die Ausgaben auf dem Kontinent stiegen um rund drei Prozent, vor allem weil Brasilien wie schon im Vorjahr sein Verteidigungsbudget aufstockte (2018 um 5,1 Prozent) – obwohl das Land wirtschaftlich stagniert.



9. Die Militärausgaben insind seit Beginn der Sipri-Erhebungen 1988 kontinuierlich gestiegen. Vor allem in Indien (3,1 Prozent), Pakistan (11) und Südkorea (5,1). Grund dafür sind laut dem Sipri wachsende politische und ökonomische Spannungen zwischen China und den USA. Ausreißer sind Malaysia, das im dritten Jahr in Folge weniger in Rüstung investierte – eine Sparmaßnahme – und Afghanistan, das zwar 2018 wieder seinen Etat aufstockte, aber im Vergleich zu 2009 ein um ein Viertel geschrumpftes Militärbudget vorweist.

10. In Afrika setzt sich derweil ein gegenläufiger Trend fort: Zum vierten Mal in Folge sanken die Militärausgaben deutlich, nach dem Investitionshoch von 2014, vor allem in Algerien, Angola und dem Sudan. Dennoch wurde in Afrika für Rüstung 2018 fast zehn Prozent mehr ausgegeben als noch 2009. Dabei gaben vier der Maghreb-Staaten mehr für ihr Militär aus, als alle 45 Subsahara-Staaten zusammen.



Grundlage der Daten – Was sind "Militärausgaben"?

Das Sipri fasst unter den von 155 Ländern erhobenen Rüstungsausgaben alle von einer Regierung getätigten Zahlungen an das Militär und für seine Aktivitäten zusammen. Auch Personalkosten, Waffenkäufe, Forschung und Verwaltung der Streitkräfte werden mit eingerechnet.



