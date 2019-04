Eine Demonstration beim Eröffnungsgottesdienst der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen. Archivfoto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Hans Zollner ist einer der führenden Experten für den Schutz von Kindern in der katholischen Kirche. Der Psychologieprofessor leitet das Kinderschutzzentrum an der päpstlichen Universität Gregoriana und hat den Anti-Missbrauchsgipfel von Papst Franziskus im Februar mitorganisiert. Der gebürtige Deutsche erklärt, warum sich Opfer erst nach Jahrzehnten trauen, über ihre Erlebnisse zu sprechen und was sich in der Kirche ändern muss.