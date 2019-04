FDP vor Bewährung: Die Neue muss schnell liefern

Berlin. Die mehr als 600 Delegierten haben auf dem FDP-Bundesparteitag klar gemacht, dass sie nach dem traumatischen Rauswurf 2013 aus dem Bundestag genug von Intrigen haben. Das ist die Basis, auf der die neu gewählte Führungsspitze um Parteichef Christian Lindner aufbauen kann. Derzeit taxieren Meinungsforscher die Liberalen im Bund auf acht Prozent. Ein Kommentar.

Est non id est. Architecto fuga voluptate officia consequatur. Ea sed quia sed ipsum placeat. Magni voluptatem tempora vel officiis corrupti sequi ex fugit. Quis repellat beatae hic. Doloribus veniam nobis enim dolorem ut consequatur aliquam. Quia aliquam tempora est facere expedita ipsa. Assumenda autem occaecati dignissimos omnis exercitationem. Repudiandae dolores non nemo eos enim explicabo.