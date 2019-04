Hartz 4 im Supermarkt: Unbürokratisch und realitätsnah

Osnabrück.. Auch wenn es mindestens einen Grund gibt, der gegen die Auszahlung von Arbeitslosengeld an der Supermarktkasse spricht, ist dieses Projekt ein Erfolg und ein gutes Beispiel dafür, wie der Staat unbürokratisch und flexibel auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen kann.

Gegner argumentieren, dass es peinlich sein kann, mit einem Zettel vom Jobcenter Geld in der Drogerie oder im Supermarkt abzuholen. Aber am Ende ist der neutrale Barcode nicht viel auffälliger als ein Pfandbon.



Die Möglichkeit, schnell und unkompliziert an dringend benötigtes Bargeld zu kommen, wurde den Betroffenen nicht vom Staat vorgesetzt. Die Jobcenter reagierten damit auf ein konkretes Problem einer sehr kleinen Gruppe von Menschen. Diese Hartz-4-Bezieher haben zum Beispiel kein eigenes Konto oder können in bestimmten Notsituationen auf eine Überweisung nicht warten. Sie scheiterten aber häufig an den Geldautomaten des Jobcenters, weil diese Geräte offenbar extrem störanfällig waren. Dieser Umstand ist zwar peinlich, aber offenbar gibt es ja andere, auch erheblich günstigere Möglichkeiten. Und im Normallfall wird Arbeitslosengeld sowieso weiterhin regulär auf ein Konto überwiesen.

Sinnvoll ist auch, schon jetzt über Weiterentwicklungen nachzudenken – etwa einen Code per App, um den Vorgang noch weiter zu vereinfachen.