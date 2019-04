Berlin. Die FDP hat einen neuen Star: Linda Teuteberg. Die frisch gewählte Generalsekretärin, neben Parteichef Christian Lindner das zweite Gesicht der Liberalen, wurde auf dem Berliner Bundesparteitag der Freidemokraten mit Ovationen gefeiert.

Wie wirkt die Neue? Sie will breite Bevölkerungsschichten erschließen und tritt einfühlsam auf. „Wir müssen deutlich machen, weshalb wir die richtige Partei sind für alle Menschen – ob Hauptschüler oder Doktorandin, ob Arzt oder Pfleger, ob Gründerin oder arbeitende Mutter.“ Ihre erste Rede im neuen Amt kam ohne Angriffe gegen die politische Konkurrenz aus. Das heißt nicht, dass sie sich von den Grundüberzeugungen ihrer Partei verabschiedet hätte. „Wir wollen den Menschen etwas zurückgeben von den Rekordeinnahmen des Staates, die sie erarbeitet haben“, sagte die Bundestagsabgeordnete aus Potsdam. Der Solidaritätszuschlag müsse abgeschafft werden bis zum Ende des Jahres 2019. Gleichzeitig müsse illegale Migration stärker geordnet und begrenzt werden.



Wer ist die Verliererin? Nicola Beer. Sie war zuvor Generalsekretärin und gab das Amt auf, weil sie am 26. Mai Spitzenkandidatin der Liberalen bei der Europawahl ist. Beers Problem: Sie hat sich einen dreisten Abgang erlaubt. Die 49-Jährige beanspruchte einen der drei Vizeposten im FDP-Vorstand und nahm dafür einen handfesten Streit in Kauf. Parteichef Lindner blieb ein Debakel erspart, weil eine andere Frau Größe zeigte. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, anerkannte Verteidigungspolitikerin im Bundestag, verzichtete auf den Vizeposten. Sie wolle keine „Kampfkandidatur“, diese würde der Partei schaden. Für Beer gab es bei der Vorstandswahl dann eine Klatsche. Mit 58,5 Prozent der Stimmen bekam die Hessin zwar den Vizeposten, erzielte aber das mit Abstand schlechteste Ergebnis. Hier ein Ausblick auf die inhaltlichen Beschlüsse:

Klimaschutz ohne Verbote: Die FDP will eine „intelligente Verzahnung von Ökologie und Ökonomie“. Klimaschutz müsse „durch das Vertrauen auf technologischen Fortschritt“ mit der modernen Industriegesellschaft und steigendem Wohlstand in Einklang gebracht werden, heißt es in einem Parteitagsbeschluss. Kleinteilige politische Vorgaben sowie nationale Alleingänge beim Klimaschutz werden darin abgelehnt. Als ein zentrales Instrument im Kampf gegen den Klimawandel sehen die Liberalen den Emissionshandel, der auf alle Wirtschaftsbereiche ausgeweitet werden soll. Sie betonen außerdem, der Wettbewerb sei „das beste Entdeckungsverfahren für neue Technologien“ und dürfe daher nicht durch unverhältnismäßige Regulierung und Verbote eingeschränkt werden.

Flexible Familienpolitik: Die FDP fordert unter anderem mehr Partnermonate beim Elterngeld und flexiblere Öffnungszeiten von Kitas. Um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, soll das sogenannte Jobsharing gestärkt werden. Schon in Kita und Schule wollen die Liberalen darauf hinwirken, dass Mädchen und Jungen gleiche Chancen bekommen. So solle es mehr Erzieher geben, und Schüler sollen ermutigt werden, „Berufe jenseits der stereotypen Rollenbilder zu wählen“.

Keine Frauenquote: Die Partei hat einen Männeranteil von fast 80 Prozent. Ein Redner wies empört darauf hin, dass während der Debatte zeitweise kein einziges weibliches Mitglied des Präsidiums auf dem Podium saß. Dennoch wollen die Liberalen auf eine Frauenquote verzichten, sondern setzen auf Zielvereinbarungen. Bundesverband und Landesverbände miteinander Ziele für den Frauenanteil vereinbaren, die auch noch „regional differenziert" werden sollen.