Vor wenigen Tagen hatte der Kremlchef Putin ein Dekret unterschrieben, wonach Ostukrainer einen russischen Pass bekommen sollen. Foto: Foto: Kay Nietfeld/Archiv

Peking/Kiew. Viel Geld will Russland in die Hand nehmen, um Ostukrainer an sich zu binden. Erstmals nannte Putin eine Summe. Und er deutete an, dass seine Entscheidung nicht die letzte sein könnte.