Berlin. Die FDP hat einen neuen Star: Linda Teuteberg,. Die frischgewählte Generalsekretärin der Liberalen wurde nach ihrer ersten Rede in diesem Amt mit Ovationen gefeiert. Minutenlang applaudierten die 662 Delegierten der 38-Jährigen aus Potsdam. Wird sie Konkurrenz für Christian Lindner?

Nein, sagen Delegierte aus Osnabrück-Emsland. Von Rivalitäten könne keine Rede sein.„Ich bin froh, dass sich die FDP breiter aufstellt und nicht zur One-Man-Show wird“, sagte Marion Terhalle aus Aschendorf. Der Osnabrücker Moritz Gallenkamp würdigte besonders die Fachkompetenz der Juristin , die besonders in der Migrationspolitik und in der innerdeutschen Ost-West-Debatte mit klaren Ansagen auffalle.Thomas Thiele, ebenfalls aus Osnabrück, zeigte sich angetan von Teutebergs „ausgeprägter Ernsthaftigkeit“.

Lindner selbst hatte Teuteberg vorgeschlagen und sieht sich nun mit diesem Wortspiel konfrontiert: "Wird Linda Lindners Lindner? "Die Zeitung „Welt“ spielt damit auf die Tatsache an, dass Lindner einstmals als Generalsekretär von Guido Westerwelle seine Karriere begann und diesen Jahre später dann als Parteichef beerbte.



Aber der 70. Parteitag der FDP hat auch eine Verliererin: Nicola Beer. Sie war zuvor Generalsekretärin und gab das Amt auf, weil sie am 26-Mai Spitzenkandidaten der Liberalen bei der Europawahl ist. Beers Problem: Sie hat sich einen dreisten Abgang erlaubt. Die 49-Jährige beanspruchte einen der drei Vizeposten im FDP-Vorstand und nahm dafür einen handfesten Streit in Kauf. Parteichef Lindner hat sie mit ihrem Drang an die Spitze in eine schwierige Lage gebracht. Er hatte den Job, der geltungssüchtigen Beer ihre Kandidatur auszureden..

Lindner blieb ein Debakel erspart, weil eine andere Frau Größe zeigte. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, lange Jahre anerkannte Kommunalpolitikerin in Düsseldorf und seit eineinhalb Jahren Verteidigungspolitikerin im Bundestag, verzichtete auf den Vizeposten. Sie wolle keine "Kampfkandidatur" gegen die Europa-Spitzenkandidatin Beer, denn "egal wie das Ergebnis ausginge", so oder so wäre es "zum Schaden der Partei".

Mit Jubel würdigte der Parteitag diese Geste, für Beer gab es bei der Vorstandswahl dann eine Klatsche.58,5 Prozent der Stimmen bekam die Hessin und damit das mit Abstand schlechteste Ergebnis. Beers Bilanz als Generalsekretärin fällt ohnehin nicht gut aus. Schlagzeilen machte sie zuletzt wegen ihrer allzu liberalen Haltung im Umgang mit dem autokratisch agierenden ungarischen Regierungschef Viktor Orban.