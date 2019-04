Berlin. Christian Lindner hat wohl geahnt, dass er ein akzeptables, aber kein brillantes Ergebnis erzielen würde. „Der Vorsitzende der FDP ist qua Amt immer umstritten, in der Öffentlichkeit und intern. Das gehört sozusagen zur Stellenbeschreibung", zitiert der FDP-Chef einen seiner Vorgänger, Otto Graf Lambsdorff . Wenig später bestätigen ihn 86,64 Prozent der Delegierten beim Parteitag in Berlin im Amt. Ein Kommentar.

Ja, die FDP muss Christian Lindner dankbar sein, dass er die zerrüttete Partei mit beispiellosem Einsatz wieder aufgebaut hat. Ja, der 40-Jährige ist ein begnadeter Redner, vielleicht sogar der beste im Bundestag. Aber ja, auch das stimmt: Der FDP-Chef schießt manchmal über das Ziel hinaus und neigt zu Arroganz.



Die jugendlichen Aktivisten von „Fridays for Future" mit dem Hinweis abzufertigen, es müssten beim Klimaschutz „Profis ran“, mag in der Sache richtig sein. Aber der Ton stimmt nicht. Das haben wohl auch manche Liberale so empfunden und Lindner bei der geheimen Vorstandswahl einen leichten Dämpfer versetzt. Und ja, mancher dürfte auch anhaltenden Groll über Lindners Blitzausstieg aus einer möglichen Jamaika-Regierung rausgelassen haben.

Aber genau betrachtet gilt dies: 86,6 Prozent Zustimmung sind noch immer ein Traumergebnis [für Lindner]. Zum Vergleich: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer musste sich mit 52 Prozent begnügen, die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles mit 66 Prozent.

Der FDP-Vorsitzende kann also erhobenen Hauptes vom Platz gehen, auch wenn er die bisherige 91-Prozent-Marke nicht erreichte. Mehr zu schaffen machen ihm sicher die unablässigen Mäkeleien an seiner Partei. Zu fordernd, zu kalt, zu frauenfeindlich und immer noch angeschlagen - die Nörgeleien können nicht platt genug sein. Dabei sind die Liberalen besser drauf als je zuvor. Gefestigt und unaufgeregter als früher zeigt sich auch der Chef. Das ist gut.