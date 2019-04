Gezerre um Gaspipeline Nord Stream 2 muss Berlin eine Lehre sein

Rohr versenkt: Das Verlegeschiff "Audacia" des Offshore-Dienstleisters Allseas bei der Arbeit in der Ostsee. Der Bau der Pipeline Nord Stream 2 geht zügig voran - trotz politischen Störfeuers. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Osnabrück. Mit Nord Stream 2 hat Deutschland die Partner in der EU düpiert. Wer die Gaspipeline aber jetzt noch stoppen will, verspielt das Vertrauen der Wirtschaft in eine verlässliche rechtliche Rahmensetzung.