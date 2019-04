Berlin. Fernöstliche Schriftzeichen auf FDP-Plakaten – was heißt das? „Ente süß-sauer“, witzelt einer. Doch für Spaß ist jetzt nicht die Zeit. Denn der alte und neue Chef der Liberalen, Christian Lindner, beginnt seine Rede auf dem FDP-Bundesparteitag in Berlin mit ungewohnten Lauten. Er spricht Chinesisch. Denn Lindner ist der Zeit voraus.

China sei dabei, ein „globaler Hegemon" zu werden, und verfolge seine Ziele „strategisch, zielgerichtet und bisweilen auch aggressiv", warnt der 40-Jährige. Er sage dies nicht, „um Angst vor dem gelben Mann zu machen", vielmehr gehe es ihm darum, das „Stadium der Bequemlichkeit" zu verlassen. Wie es vorangehen könne, ist Inhalt eines neunseitigen Leitantrags des FDP-Vorstands unter dem Titel „Ein Land wächst mit den Menschen“.



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe dagegen ein industriepolitisches Konzept vorgelegt, das von „Reißbrettplanungen" nur so strotze, wettert Lindner. Altmaiers Herangehensweise trage „die Signaturen der Planwirtschaft". Dieser „Unordnungsminister“ bringe das Land nicht weiter, ist einhellige Meinung der FDP. Sie fordert den Einsatz jedes einzelnen zum Erhalt von Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit. „Wer kann die Wirtschaftskrise verhindern? Du.“ So steht es auf dem Plakat an der Stirnseite der früheren Lokhalle in Berlin-Kreuzberg, wo die Liberalen tagen.

„Wenn wir nicht wieder beginnen, Wirtschaftspolitik zu machen, werden es andere für uns tun", warnt Lindner – und verrät, dass dies sinngemäß auch Inhalt seiner chinesischen Begrüßung war. Nach Lage der Dinge müssten deutsche Kinder künftig neben Englisch auch Chinesisch lernen, sagt Lindner mit Blick auf den wachsenden weltweiten Einfluss Chinas. Er habe einen „Selbstversuch gestartet" und könne daher nun sagen: „Diese Sprache ist ein Brocken."

Dicke Brocken gibt es auch für die Grünen, den Hauptgegner der FDP. Sie haben den Liberalen das Thema Klimaschutz weggeschnappt und liegen – das trifft die Freidemokraten hart – in den Umfragen seit Monaten weit vor der FDP. Das will der Parteichef reparieren. Schon in Minute drei seiner anderthalbstündigen Rede kommt er auf das Klima-Thema zu sprechen. Gehe es nach den Grünen, behauptet Lindner, würden Flüge verboten oder verteuert – mit der Folge, dass ein Trip nach Mallorca für eine vierköpfige Familie 800 Euro teurer werde. Der Parteivorsitzende Robert Habeck träume außerdem von einer Gesellschaft ohne Fleischkonsum im Jahr 2050 und wolle somit „uns alle zu Vegetariern und Veganern machen". Solche Vorschläge bedeuteten „tiefe Eingriffe in die individuelle Freiheit", ruft Lindner in den rauschenden Beifall der 662 Delegierten hinein.

Diese applaudieren auch begeistert bei Lindners scharfen Attacken gegen die Sozialpolitik der Grünen und der SPD. „Absicherung ohne Gegenleistung" sei deren Ziel, dagegen wollten die Liberalen die wirklich Bedürftigen „zielgerichtet" schützen und Leistung belohnen. Der SPD hält Lindner erneut vor, ihr Konzept der „Respekt-Rente" missachte die Frage der Bedürftigkeit. Es könne nicht angehen, dass ein Facharbeiter mit seinen Steuern einen Rentenaufschlag „für die Zahnarztgattin" bezahle. Hier betreibe die SPD schlicht Klientelpolitik.

Für seine eigene Partei gibt Lindner das Ziel aus, in den nächsten Jahren eine „stabile Anhängerschaft" im zweistelligen Bereich zu bekommen. Er selbst bekommt gestern auf dem Parteitag bei seiner Wiederwahl einen leichten Dämpfer. Mit 86,6 Prozent wird der Mann bestätigt, der die FDP nach dem Wahldebakel von 2013 wieder aufgebaut hat. Das ist wohl die Quittung für seine Neigung zu Arroganz, zum Beispiel nennt er die jugendlichen Klimaaktivisten von „Fridays for Future" „hypermoralisch“. Es müssten beim Klimaschutz „Profis ran“, hat er zuvor erklärt. Es wurde ihm wohl übel genommen.

Einer ist dennoch zufrieden : Friethjof Jessen-Klingenberg. Der 91-Jährige aus Bad Iburg ist seit 1948 in der FDP, hat mit ihr Höhen und Tiefen durchmessen, fast keinen Parteitag verpasst. „Ich bin ein stolzer Freier Demokrat", sagt er. Sein „Freund Christian" muss erst einmal durchatmen: 2015 hat er 92,5 Prozent der Stimmen bekommen, 2017 waren es 91 Prozent.