Lubmin. In deutschen Gewässern sind die Arbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 2 so gut wie abgeschlossen. Möglichst schon zum Jahresende soll das erste russische Gas durch die Rohre nach Deutschland strömen. Doch noch immer gibt es politisches Störfeuer - sehr zum Unmut Mecklenburg-Vorpommerns.

Sanft rollen die Wellen etwas schräg an den Strand des Ostseebades Lubmin. Von den Rohren der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2, die hier im Meeresboden liegen, ist nichts zu sehen. Die Empfangsstation, an der die 1230 Kilometer lange Doppelleitung anlandet, liegt außerhalb der 2000-Einwohner-Gemeinde. „Hin und wieder sieht man Verlegeschiffe, aber zunehmend seltener“, sagt eine Spaziergängerin.

In deutschen Gewässern sind die Arbeiten an der Pipeline so gut wie abgeschlossen. Bereits zum Jahresende soll das erste russische Erdgas aus der Barentssee durch die Rohre strömen. Doch noch immer ist das 9,5-Milliarden-Euro-Projekt unter Führung des russischen Energiekonzerns Gazprom umstritten.

Erst am Freitag hat der EVP-Spitzenkandidat zur Europawahl, Manfred Weber, öffentlich bekräftigt, dass er als möglicher neuer Chef der EU-Kommission alle Vorschriften anwenden werde, um Nord Stream 2 zu blockieren. Der CSU-Politiker stellt sich damit entschieden gegen die Bundesregierung, die das Projekt vehement unterstützt und sorgt für Unmut in der Union. Er wolle als Kommissionschef europäische Interessen vertreten, sagt Weber, nicht deutsche.

„Herr Weber setzt sich mit seiner Äußerung in einen bedenklichen Widerspruch zu rechtsstaatlich garantierten Genehmigungsverfahren“, sagte Lubmins Bürgermeister Axel Vogt (CDU) unserer Redaktion. „Die Bauaktivitäten der Nord Stream 2 AG erfolgen auf der Basis erteilter einzel- und zwischenstaatlicher Genehmigungen und Abkommen, auf die sich jeder Investor verlassen kann. Alles andere wäre Rechtsbruch.“ Nur die Regierung Dänemarks prüfe noch.

Dabei geht es um einen vergleichsweise kurzen Verlege-Abschnitt um die Insel Bornholm. Falls bis zum Sommer keine Genehmigung der Dänen vorliege, ist eine etwas längere Alternativroute geplant.

Nord Stream 2 polarisiert wie kein anderes großes Infrastrukturprojekt in der EU. Vor allem Polen und Balten warnen vor einer wachsenden energiepolitischen Abhängigkeit von Russland. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ging auf Distanz. Und die Ukraine fürchtet um ihre einträgliche Rolle als Transitland für den Gastransport nach Westeuropa.

Für das strukturschwache Vorpommern indes ist die Pipeline Nord Stream 2 ein Segen. Das Industriegebiet Lubminer Heide, in dem das größte DDR-Atomkraftwerk seit 1995 zurückgebaut wird, die Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 auf Land treffen, das Offshore-Windstromprojekt „Ostwind 1“ in Schwung kommt und die entsprechenden Unterseestromleitungen künftig zu einem Umspannwerk führen sollen, ist bereits heute ein wirtschaftlicher Leuchtturm, der in die gesamte Region strahlt.

„Seit Fukushima 2011 sind diese Energieprojekte stärker in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit gerückt“, berichtet Lubmins Bürgermeister. „Wir empfangen regelmäßig internationale Politik- und Wirtschaftsdelegationen sowie NGOs.“ Seit Baubeginn von Nord Stream 2 jedenfalls profitiert die gesamte Region zwischen Greifswald, Wolgast und der Insel Usedom von dem Großprojekt. Dazu zählen Unterkünfte und Dienstleistungen für die Arbeitskräfte über die touristische Saison hinaus, Serviceleistungen und Umschlag am Lubminer Industriehafen, Aufträge für Handel und Handwerk.

Befürworter der Pipeline argumentieren, sie sei wirtschaftlich nötig, da die Eigenproduktion an Erdgas in Europa bis 2035 deutlich sinke, der Bedarf aber fast gleich bleibe. Künftig sollen pro Jahr bis zu 55 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas die neue Pipeline nach Europa passieren. Der Anteil des hiesigen Bedarfs mit russischem Gas würde dann von bislang etwa 40 auf rund 60 Prozent steigen. In der Betriebsphase erhält Lubmin bei guter Auslastung des Doppelstrangs Gewerbesteueranteile von ein bis eineinhalb Millionen Euro pro Jahr, hat Bürgermeister Vogt bereits ausgerechnet. Damit eröffneten sich auch für die Gemeinde ganz neue Handlungsspielräume.