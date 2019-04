Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, kündigt bei einer Pressekonferenz Reformpläne nach der Bürgerdebatte der "Gelbwesten" an. Foto: dpa/Michel Euler/AP

Paris. Als Antwort auf die gut fünfmonatigen Sozialproteste der "Gelbwesten" will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Einkommensteuer "deutlich" senken. Das kündigte der Staatschef am Donnerstag vor Journalisten und Kabinettsmitgliedern im Elysée-Palast in Paris an.