Die Deutsche Umwelthilfe sorgt dafür, dass Regeln eingehalten werden

Osnabrück. Zwar wird die Abmahnpraxis der Deutschen Umwelthilfe kontrovers diskutiert, trotzdem ist es sinnvoll, dass der Bundesgerichtshof nach ersten Beratungen ihre Klagebefugnis nicht infrage stellt. Ein Kommentar.

Dass der Bundesgerichtshof (BGH) nach ersten Beratungen keinerlei Anlass sieht, die Klagebefugnis der Deutschen Umwelthilfe (DUH) infrage zu stellen, ist ein gutes Zeichen. Die DUH sorgt dafür, dass Regeln eingehalten werden bei den Emissionswerten in Umweltzonen oder bei Pfand und Recycling. Sie stößt wichtige Themen an – und weiß die Dinge auch vor Gericht einzufordern. Damit macht sie sich in der Industrie häufig unbeliebt.

Ihre Abmahnpraxis und die daraus resultierende Querfinanzierung eigener Projekte wird zurecht kontrovers diskutiert, weil es so scheint, als suche die DUH förmlich nach Sündenböcken und schieße mit ihren Klagen über das Ziel hinaus. Das Prozessverhalten des DUH wird dann zum Problem, wenn es irgendwann einen Punkt erreicht, an dem die Abmahnungen nur noch zum Selbstzweck werden, Profitdenken über Umweltschutz steht und die Gerichtskosten Existenzen von Einzelhändlern gefährden.

Trotzdem ist es sinnvoll, dass die DUH abmahnen darf. Das muss sie auch, wenn die Politik bestimmte Themen wie die Überprüfung von Grenzwerten von Autoherstellern scheut und es sonst keiner macht. Und solang die Überschüsse aus den Prozessen letztlich in Aufklärungskampagnen fließen und nicht in politische, ist der Umgang mit den erzielten Geldern rechtens – auch wenn dies laut BGH vom Bundesjustizamt zu prüfen sei.

Ginge der DUH die Klagebefugnis verloren, verlöre Deutschland einen Regulator in Umweltfragen, der bewiesen hat, dass er etwas bewegen kann.