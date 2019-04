Berlin. Friedrich Merz, der bei der CDU-Vorstandswahl äußerst knapp Annegret Kramp-Karrenbauer unterlag, wird im Juni Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats. Was bedeutet das? Ein Comeback? „Mit weitergehenden partei- oder bundespolitischen Ambitionen hat das nichts zu tun“, sagt Merz in diesem NOZ-Interview.

Hat die CDU ein ungeklärtes Machtproblem?



Die CDU ist seit fast eineinhalb Jahrzehnten an der Regierung. Sie hat das Land geprägt wie keine andere Partei. Im Gegenteil: Die CDU ist die machtvollste Partei der Bundesrepublik Deutschland.

Es gibt drei Machtzentren: Kanzleramt mit Angela Merkel, Parteizentrale mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) und die Unionsfraktion im Bundestag mit Ralph Brinkhaus. Wer führt?

Nach meiner Beobachtung harmonieren alle drei – Kanzleramt, Adenauerhaus und Bundestagsfraktion – sehr gut miteinander. Ich kann im Moment auch nicht erkennen, dass es da irgendwelche Spannungen oder gar Auseinandersetzungen gäbe. Die Personalkonstellation scheint gut zu funktionieren.

Sie nennen die CDU machtvoll, aber der „AKK-Effekt“ scheint verflogen, nach 30 Prozent landete die CDU jetzt wieder bei 28…

Es gilt der alte Grundsatz: Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Die CDU ist die Partei mit der höchsten Europa-Kompetenz in Deutschland, und das wird sich bei den Wahlen am 26. Mai auch zeigen. Das zu erwartende gute Abschneiden bei der Europawahl wird auch die bundespolitische Kompetenz der Union stärken.

Sie werden im Juni Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats. Ist das der erneute Versuch eines politischen Comebacks auch auf Ministerebene?

Der Wirtschaftsrat ist eine von der CDU unabhängige, wenn auch der Partei nahestehende Organisation, die mit über 12 000 Mitgliedern eine der größten Unternehmervereinigungen in diesem Land ist. Ich bin gebeten worden, im Präsidium, dem ich seit vielen Jahren angehöre, eine zusätzliche Rolle zu übernehmen. Das mache ich gern. Mit weitergehenden partei- oder bundespolitischen Ambitionen hat das nichts zu tun.

Gibt es diese Ambitionen? Im Januar hatten Sie signalisiert, dass Sie sich einen Ministerposten zutrauen…

Ich habe grundsätzlich gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, noch einmal ganz in die Politik zurückzugehen. Aber diese Frage stellt sich im Augenblick nicht – und deshalb muss ich sie auch nicht beantworten.

Wirtschaftsverbände aus dem Mittelstand nennen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen „Totalausfall“. Ist das Lobbyarbeit für Sie?

Diese Debatte entzündet sich weniger an der Person als an einigen Sachthemen, und die können und müssen in der Tat streitig diskutiert werden. Ist das europäische Kartellrecht noch zeitgemäß, um die Unternehmen unseres Kontinents fit zu machen für den Wettbewerb mit China und den USA? Funktioniert die deutsche Energiepolitik, sind unsere Unternehmen ausreichend innovationsfähig? Stimmen die Rahmenbedingungen insgesamt? Das sind Diskussionen, in die sich der Bundeswirtschaftsminister mit einem Papier aus seiner Feder einmischt, und das ist doch grundsätzlich zu begrüßen. Ich sehe dieses Papier auch lediglich als den Anfang einer notwendigen Diskussion – und nicht als das Ende.

Sie begrüßen die von Wirtschaftsminister Peter Altmaier geplante Industriestrategie 2030?

Wir brauchen eine strategische Wirtschaftspolitik in Europa, um auch in Zukunft wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu haben. Wir sollten diese notwendige Diskussion aber nicht an Personen, sondern an der Sache orientiert führen.

Der Minister plant eine potenzielle Teilverstaatlichung systemrelevanter Großkonzerne. Ist das richtig, um künftig den Ausverkauf ganzer Branchen zum Beispiel an China zu verhindern?

Wir haben an China bisher keine Kompetenzen verloren, wir befinden uns aber in einem intensiven Wettbewerb und arbeiten zu Teilen auch in engster Kooperation mit diesem Land zusammen. Nehmen Sie die deutsche Automobilindustrie, die ihren Erfolg wesentlich der Entscheidung verdankt, frühzeitig nach China zu gehen. Die Frage ist also, welche Kooperation und welcher Wettbewerb sind notwendig, um auch zukünftig in Deutschland Arbeitsplätze in der Industrie zu erhalten, auch dann, wenn der globale Wettbewerb immer schärfer wird.

Mittelständler sehen sich benachteiligt…

Fakt ist: Ein beachtlicher Teil der deutschen Industrie ist von Eigentümern geführter industrieller Mittelstand. Dies muss Berücksichtigung finden in jeder wirtschaftspolitischen Diskussion. Deshalb haben die Mittelständler recht, wenn sie für sich beanspruchen, im selben Maß wie die Großindustrie wahrgenommen zu werden. Und beide sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Themenwechsel: Wäre Schwarz-Grün für Sie ein akzeptables Bündnis?

Grundsätzlich könnte ich mir eine solche Konstellation vorstellen. Das hängt aber von den Details ab. Entscheidend wäre zum Beispiel die Frage, ob es bei Schwarz-Grün eine ausreichend breite Überzeugung gäbe, dass Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten ein Industrieland sein muss, und ob die Weichen dafür gestellt werden, dass es weiterhin in ausreichendem Umfang wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in der Industrie gibt. Nur wenn das der Grundkonsens ist, halte ich eine Koalition zwischen Union und Grünen für vorstellbar.

Könnte nach Ihrer Einschätzung Grünen-Chef Robert Habeck eine solche Industriepolitik mittragen?

Ich kenne Herrn Habeck nicht gut genug, um dies wirklich beurteilen zu können. Es hängt auch nicht an einer Person allein, entscheidend ist die Grundhaltung der Grünen insgesamt. Wir müssen unseren Kindern eine Antwort geben, wovon sie in 20 oder 30 Jahren in Deutschland leben sollen. Wie die Grünen diese gesellschaftspolitische Frage beantworten, daran muss man sie messen.

Zum Schluss: Sie sind erfolgreicher Manager und Wirtschaftsjurist. Wie wollen Sie es schaffen, die Lücke zwischen einem Millionär und dem einfachen Bürger zu schließen?

Wir haben ein gesellschaftliches Klima in Deutschland, das uns allen nicht guttut. Es ist doch ziemlich erstaunlich: Man gerät unter Rechtfertigungszwang, wenn man in seinem Beruf erfolgreich ist. Zugleich muss man sich gar nicht mehr erklären, wenn man ohne Berufsabschluss und ohne jeden beruflichen Hintergrund ein politisches Mandat wahrnimmt. Eigentlich sollte doch der Grundsatz gelten: Wer im Beruf Erfolg hat, taugt grundsätzlich auch für die Politik, er oder sie sollte jedenfalls nicht von vornherein disqualifiziert werden.