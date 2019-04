Osnabrück. Der CDU-Politiker Friedrich Merz sieht die FDP nach wie vor in einem „Dilemma“. Vor dem Bundesparteitag der Liberalen sagte Merz der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ : „Bislang ist den Liberalen der Beweis nicht gelungen, dass man sie wirklich braucht.“

Das Problem der Freidemokraten sei, dass sie ihre „Unverzichtbarkeit im deutschen Parteienspektrum nachweisen müssen“, obwohl sie in Berlin nicht in der Regierung und nicht die stärkste Oppositionspartei im Bundestag seien, sagte Merz. Nach Auffassung des früheren Unions-Fraktionschefs ist die FDP „ ein möglicher Partner“ der Union, aber Schwarz-Gelb sei nicht die alleinige denkbare Kombination. Alle Parteien der politischen Mitte müssten grundsätzlich miteinander koalieren können, betonte der CDU-Mann. Die Jahre, in denen die Union mit den Liberalen regiert hätten, seien allerdings „ gute Jahre“ gewesen.

Den FDP-Ausstieg aus den Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen Ende 2017 nannte er „damals wie heute sehr bedauerlich“. Es sei schade , dass dieses Bündnis nicht zustande gekommen sei, unabhängig von der Frage, welcher der beteiligten Unterhändler den größeren Anteil am Scheitern der Verhandlungen hatte. „Klar ist: Hätte es funktioniert, wäre uns eine erneute Große Koalition erspart geblieben“, betonte der Wirtschaftsjurist.

Die FDP trifft sich vom 26. bis zum 28. März zu einem Bundesparteitag in Berlin, bei dem die Wahl des Vorsitzenden Christian Lindner im Mittelpunkt steht. Dass der 40-Jährige im Amt bestätigt wird, ist klar. Die Frage ist: Bringt der Parteichef es wieder auf 91 Prozent der Stimmen wie 2017?

Sorgen machen muss Lindner sich nicht. Er ist verantwortlich für den Wiederaufbau der FDP nach der desaströsen Bundestagswahl 2013 und genießt hohes Ansehen. Mit der mutmaßlichen Wahl der Bundestagsabgeordneten Linda Teuteberg (38) zur neuen Generalsekretärin präsentieren die Liberalen außerdem ein frisches Gesicht. Die FDP-Führung setzt in ihrem Leitantrag auf liberale Kernthemen. Das Papier trägt den Titel "Ein Land wächst mit seinen Menschen - Vorankommen durch weltbeste Bildung und eine starke Wirtschaft". Auch der FDP-Klassiker Steuersenkungen kommt vor. Einen eigenen Antrag widmet der Bundesvorstand dem Thema Klimaschutz.