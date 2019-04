Washington. Die Ukraine wählte erst vor wenigen Tagen einen neuen Präsidenten, da schafft Russland schon neue Fakten. Die Menschen in der Ostukraine können einfacher einen russischen Pass bekommen. Kritik kommt von vielen Seiten. Die USA sprechen von einem „hochprovokativen Akt“.

Nach der US-Regierung hat auch das Auswärtige Amt den neuesten russischen Vorstoß im Konflikt um die Ostukraine kritisiert, wonach die Menschen in den von Separatisten kontrollierten Gebieten künftig einfacher russische Pässe erhalten sollen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Gemeinsam mit Frankreich verurteile man diesen Schritt, teilte das deutsche Außenministerium mit. „Diese Regionen sind Teil des ukrainischen Staatsgebiets.“ Die Ankündigung Russlands widerspreche „Geist und Zielen“ der Minsker Vereinbarungen. „Dies ist das Gegenteil des jetzt dringend gebotenen Beitrags zur Deeskalation.“

Zuvor hatte bereits die US-Regierung und die EU die Entscheidung Russlands verurteilt. „Mit diesem hochprovokativen Akt intensiviert Russland seinen Übergriff auf die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“, heißt es in einer Stellungnahme des US-Außenministeriums vom Mittwoch (Ortszeit).

Die EU warf Russland ein neuerliches Anheizen des Ukraine-Konflikts vor. Das von Putin unterzeichnete Dekret sei ein „weiterer Angriff auf die Souveränität der Ukraine“, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel. Dass die Entscheidung kurz nach der Präsidentenwahl gefallen sei, zeige „Russlands Absicht, die Ukraine weiter zu destabilisieren und den Konflikt zu verschärfen“.

Die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin schaffe ein ernsthaftes Hindernis für die Umsetzung der Vereinbarungen aus dem Minsker Abkommen und für die Rückintegrierung der Donbass-Region. Das von Russland unterzeichnete Abkommen fordere die Wiederherstellung der ukrainischen Kontrolle über die Ostukraine. Es sei jetzt an Russland, eine Entscheidung zu treffen, ob es die Minsk-Vereinbarungen einhalten oder die Spannungen verschärfe wolle, hieß es in der Stellungnahme aus Washington.

In dem blutigen Konflikt zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk sind nach UN-Angaben seit 2014 mehr als 13 000 Menschen getötet worden. Die Umsetzung des 2015 unter anderem durch deutsche Vermittlung vereinbarten Minsker Friedensplans liegt auf Eis. Deutschland und Frankreich vermitteln seit 2014 in Vierer-Runden weitgehend erfolglos in dem Konflikt. Die Treffen werden nach dem französischen Ort des ersten Treffens auch Normandie-Format genannt.