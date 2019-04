Osnabrück. Wie weit soll das künftige Tabakwerbeverbot gehen? Darüber wird trotz jährlich 120.000 Toten durch die Folgen des Tabakkonsums immer noch kontrovers diskutiert. Nach Ärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery drängt jetzt auch Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, auf ein weitreichendes Verbot. Zudem sollten seiner Ansicht nach die Tabaksteuern drastisch steigen. Ein Interview.

Herr Nettekoven, Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem es noch erlaubt ist, an Litfaßsäulen, Bushaltestellen und Hauswänden für Zigaretten zu werben. Wie bewerten Sie den Widerstand gegen ein entsprechendes Verbot der Außenwerbung? Fühlen sie sich mit ihren Positionen überhaupt ernst genommen?



Deutschland ist europaweit in der Tat beschämendes Schlusslicht in Sachen Tabakwerbeverbot. Dies gilt für die Außenwerbung ebenso wie für Werbung im Kino nach 18 Uhr. Anfang des Jahres hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium, dem Deutschen Krebsforschungszentrum und der Deutschen Krebshilfe die „Nationale Dekade gegen Krebs“ ausgerufen. Diese verfolgt unter anderem das Ziel, Krebs zukünftig noch stärker vorzubeugen. Von daher bin ich durchaus zuversichtlich, dass auch in Deutschland bald ein umfassendes Tabakwerbeverbot gelten wird, das entsprechende Werbung auf Plakatwänden und im Kino ebenso verbietet wie die kostenlose Abgabe von Zigaretten bei Promotion-Aktionen. Ein umfassendes Tabakwerbeverbot wäre ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Krebs.

Bundesärztekammerpräsident Montgomery verlangt nun, auch E-Zigaretten und Tabakerhitzer in das geplante Werbeverbot einzubeziehen. Richtig so? Oder könnten Sie sich angesichts anhaltender Diskussionen auch einen Kompromiss vorstellen?

Nein – ein Kompromiss wäre aus unserer Sicht kontraproduktiv! Gemeinsam mit dem 'Aktionsbündnis Nichtrauchen', dem die Deutsche Krebshilfe ebenso angehört wie die Bundesärztekammer, fordern wir ein Werbeverbot auch für Tabakerhitzer und E-Zigaretten. Diese werden derzeit intensiv von der Tabakindustrie als weniger schädliche Alternative zu herkömmlichen Tabakprodukten beworben. Auch wenn diese Produkte im Vergleich zu Tabakrauch schadstoffärmer sind, bedeuten sie für ihre Konsumenten dennoch eine Gesundheitsgefährdung. Speziell junge Menschen und Nichtraucher können durch diese Produkte in eine Nikotinabhängigkeit geraten. Ein eventuell späterer Umstieg auf klassische Tabakprodukte würde die in den letzten Jahren erzielten Erfolge der Tabakprävention nachhaltig gefährden.

Schätzungsweise 120.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an den Folgen des Tabakkonsums?.Braucht es da nicht auch höhere Steuern auf Tabakwaren?

In der Tat. Erforderlich sind aus unserer Sicht kontinuierlich vorzunehmende Tabaksteuererhöhungen, die zu einer spürbaren Preiserhöhung führen. Unser Nachbarland Frankreich macht es aktuell vor: Durch eine erneute Steuererhöhung im März 2019 kostet eine Packung Zigaretten in Frankreich aktuell 8,80 Euro. Ab November 2020 soll der Preis auf rund 10 Euro steigen.

Wie hoch sind die jährlichen Ausgaben für die Versorgung erkrankter Raucher? Und wie haben sie sich in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

Der Preis des Tabakkonsums in Deutschland ist hoch. Er kostet Menschenleben und Milliarden von Euro. Neben den zahlreichen individuellen Belastungen zahlt auch die Allgemeinheit für das Rauchen einen hohen Preis: Die tabakbedingten Kosten betragen bundesweit jährlich mindestens 80 Milliarden Euro – 25,4 Milliarden Euro entstehen dem Gesundheitssystem, 53,7 Milliarden Euro sind für Produktionsausfälle und Frühverrentungen zu veranschlagen.