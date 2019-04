Osnabrück. Die weltweiten Militärausgaben sind 2018 auf den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten gestiegen. Die Hilfsorganisation Brot für die Welt kritisiert den Trend - und sieht auch bei der Bundesregierung eine völlig falsche Fokusierung auf das Militär.

Die weltweiten Militärausgaben sind im vergangenen Jahr auf rund 1822 Milliarden Dollar gestiegen. Sie liegen damit um rund drei Viertel höher als 1998, dem Jahr der niedrigsten Rüstungsausgaben nach Ende des Kalten Krieges. Das geht aus einer Analyse hervor, die das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri an diesem Montag veröffentlichen wird und die unserer Redaktion vorliegt.

Die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ übt anlässlich der jüngsten Zahlen heftige Kritik. „Die Staaten, die heute die Weltrangliste bei den Militärausgaben anführen, sollten endlich umsteuern und mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit, für die Vorbeugung und für die Bewältigung der Ursachen von Gewaltkonflikten aufwenden“, sagte "Brot für die Welt"-Referentin Martina Fischer unserer Redaktion. Höhere Militärausgaben machten die Welt nicht sicherer. Tatsächlich hat die Anzahl der Gewaltkonflikte, vor allem der innerstaatlichen, nach Schätzungen von Weltbank und Vereinten Nationen in den vergangenen zehn Jahren um 60 Prozent zugenommen.



Hier werden völlig falsche politische Schwerpunktsetzungen zugunsten des militärischen Bereichs vorgenommen. Martina Fischer, Referentin der Hilfsorganisation "Brot für die Welt"





Deutschland liegt nach den jüngsten Zahlen des Friedensforschungsinstituts SIPRI bei den Militärausgaben im internationalen Vergleich auf Platz acht; mit rund 49,5 Milliarden Dollar waren die Militärausgaben hierzulande 2018 um 1,8 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Und so soll es auch weitergehen. Bis 2024, so die Ankündigung von Kanzleramt und Verteidigungsministerium, sollen die Militärausgaben steigen, von 1,24 Prozent auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung.

„Gleichzeitig hat die Bundesregierung in ihren Eckwerten für den Haushalt 2020 der Entwicklungsfinanzierung eine Nullrunde verordnet. Sollte ihre mittelfristige Finanzplanung umgesetzt werden, wird der Anteil der Ausgaben für Entwicklung und humanitäre Hilfe an der deutschen Wirtschaftsleistung in den Folgejahren absinken“, mahnt "Brot für die Welt"-Referentin Fischer.

Weiter sagte sie: „Die Selbstverpflichtung, 0,7 Prozent für Entwicklung bereitzustellen, wird Deutschland damit nicht erfüllen. Hier werden völlig falsche politische Schwerpunktsetzungen zugunsten des militärischen Bereichs vorgenommen“. Wolle die Bundesregierung ihren eigenen Ansprüchen genügen, so die Hilfsorganisation, „muss deutlich mehr in zivile Krisenprävention und Friedensförderung als in den militärischen Bereich investiert werden.“

Anzeige Anzeige





Der Trend geht weltweit in eine andere Richtung. Der SIPRI-Analyse zufolge stehen allein die USA und China für die Hälfte der weltweiten Militärausgaben im vergangenen Jahr. "Die Steigerung der weltweiten Militärausgaben sind hauptsächlich das Ergebnis signifikanter Ausgabensteigerungen dieser beiden Länder"", heißt es von Seiten der Forscher.

Tatsächlich wuchsen die Militärausgaben der USA mit dem größten absoluten Anstieg um 27,8 Milliarden im vergangenen Jahr gegenüber 2017 um 4,6 Prozent auf 649 Milliarden Dollar. Damit gaben die Vereinigten Staaten für Waffen und Militär fast genauso viel aus wie die in der Rangliste folgenden nächsten acht Länder zusammen. "Bestimmt wird der Trend durch die Umsetzung neuer Rüstungsbeschaffungsprogramme ab 2017 unter der Trump-Administration “, sagt Aude Fleurant, Direktor des Sipri-Programms Waffen und Militärausgaben.

Bestimmt wird der Trend durch die Umsetzung neuer Rüstungsbeschaffungsprogramme ab 2017 unter der Trump-Administration. Aude Fleurant, Direktor des Sipri-Programms Waffen und Militärausgaben





China steigerte seine Militärausgaben im vergangenen Jahr um 5,0 Prozent. Damit wuchsen die Ausgaben für Waffen und Militär im Reich der Mitte seit nunmehr 24 Jahren ohne Unterbrechung und sind inzwischen fast zehnmal höher als 1994. „Das Wachstum der chinesischen Militärausgaben spiegelt die Wirtschaftswachstum insgesamt “, sagt Sipri-Forscher Nan Tian. Seit 2013 habe Peking jedes Jahr 1,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär bereitgestellt.

Gefühlte Bedrohung durch Russland

Russland lag mit seinen Militärausgaben 2018 mit 61,4 Milliarden Dollar gerademal an sechster Stelle des Sipri-Rankings; im Vergleich zu 2017 lagen die Ausgaben damit um 3,5 Prozentpunkte niedriger. Gleichwohl fühlen sich zahlreiche osteuropäische Länder mit Blick auf die Annexion der Krim durch die Politik Moskaus bedroht - und rüsten deshalb ihrerseits drastisch auf.



So stiegen die Militärausgaben Polens im vergangenen Jahr um 8,9 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar, diejenigen der Ukraine um 21 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Und auch Bulgarien, Lettland, Litauen und Rumänien stockten Waffen und Streitkräfte deutlich auf. „Der Anstieg in Mittel- und Osteuropa ist größtenteils auf die zunehmende Wahrnehmung einer Bedrohung aus Russland zurückzuführen", sagte Pieter Wezeman, leitender Forscher des SIPRI-Programms Waffen und Militärausgaben.