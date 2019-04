US-Sanktionspolitik gegenüber dem Iran könnte Weltwirtschaft schaden

Osnabrück. Die US-Sanktionspolitik gegenüber dem Iran ist ein Spiel mit dem Feuer, das noch zu weltwirtschaftlichen Verwerfungen führen kann.

Sollte Teheran mit der Straße von Hormus tatsächlich die weltweit wichtigste Ölhandelsroute blockieren, durch die fast ein Drittel der globalen Öl-Exporte verschifft wird, würde ein Waffengang am Persischen Golf wahrscheinlich. Und mit der wachsenden Kriegsgefahr steigt der Ölpreis, was die schwächelnde Weltwirtschaft derzeit gar nicht gebrauchen kann. Es profitieren aber jene US-Unternehmen, die das Schwarze Gold mittels teurem Fracking aus dem Boden der USA holen.

Öl als Waffe einzusetzen, das kannte man bislang eher von der Förderpolitik der Opec. Nun macht auch Washington davon Gebrauch. Ziel ist es offenbar, die Mullahs in Teheran zu stürzen. Bislang geht die Rechnung von US-Präsident Donald Trump aber nicht auf. Im Gegenteil, Hardliner und Moderate rücken in der Krise zusammen. Mit seiner Boykott-Politik liefert Trump all jenen im Iran die Munition, die den Westen als unzuverlässig brandmarken. Das Land ist zu stolz, um sich dem US-Druck zu unterwerfen.

Ohnehin ist die US-Politik, auch Partnern eine Politik aufzwingen zu wollen, die ihnen im Zweifel mehr schadet als nützt, fragwürdig. Mit seiner Kompromisslosigkeit gegenüber dem Iran erweist sich der Chef im Weißen Haus einmal mehr als außenpolitischer Hasardeur, der auch nach gut zwei Jahren im Amt immer noch keine echten außenpolitischen Erfolge vorweisen kann.