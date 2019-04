Osnabrück. Drohnen am Himmel können dem Flugverkehr Probleme bereiten und sind ein Ärgernis für Privatleute, wenn die Geräte unerlaubt Grundstücke filmen. Welche Regeln gelten, wenn man eine Drohne fliegen will?

Wer darf eine Drohne fliegen? Viele Dinge sind in Deutschland bis ins kleinste Detail reguliert - das gilt auch für Drohnen. In der Drohnenverordnung des Verkehrsministeriums steht alles, was man zum Steuern von Drohnen wissen muss. So gilt etwa, dass Drohnen, die zwei Kilogramm oder mehr wiegen, nur fliegen darf, wer einen sogenannten Kenntnisnachweis besitzt. Das kann zum Beispiel eine gültige Pilotenlizenz sein. Wer die nicht hat, benötigt eine Bescheinigung. Die gibt es nach einer Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Stelle, etwa dem Flugausbildungszentrum Dortmund. Die Prüfung kann ab 16 Jahren abgelegt werden und ist auch online möglich. Sie berechtigt auch dazu, Drohnen über fünf Kilogramm zu fliegen – dazu ist aber noch die zusätzliche Erlaubnis einer Landesluftfahrbehörde nötig. Behörden oder Einsatzkräfte wie die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk oder das Deutsche Rote Kreuz benötigen keine derartige Erlaubnis. Eine Bescheinigung, die nur für Modellflugzeuge gültig ist, kann ebenfalls nach einer Einweisung durch einen Luftsportverband, etwa dem Deutschen Modellflieger-Verband oder dem Deutschen Aero Club, erlangt werden. Die Einweisung kann schon ab 14 Jahren gemacht werden, gilt aber nur zu Freizeitzwecken, so Uschi Kirsch vom Aero Club. Die Bescheinigungen gelten für fünf Jahre und müssen danach neu abgelegt werden. Wer mit einer Drohne auf Modellfluggeländen fliegen will, braucht keinen Kenntnisnachweis.

Braucht eine Drohne ein Kennzeichen? Ja. Drohnen und Modellflugzeuge, die mehr als 250 Gramm wiegen, müssen eine Plakette tragen, auf der der Name und die Adresse des Eigentümers vermerkt sind.

Wo und wie hoch dürfen Drohnen fliegen? Drohnen dürfen in einer Höhe von bis zu 100 Metern fliegen. Geräte unter fünf Kilo dürfen nicht außerhalb der eigenen Sichtweite gesteuert werden. Verboten sind die Fluggeräte auch in und über sogenannten sensiblen Bereichen. Darunter fallen Einsatzorte von Polizei und Rettungskräften, Krankenhäuser, Menschenansammlungen und Naturschutzgebiete. Ebenfalls verboten sind Drohnen über Wohngrundstücken, wenn die Geräte mehr als 250 Gramm wiegen und filmen können – es sei denn, die Anwohner stimmen dem Flug ausdrücklich zu. Die zuständigen Behörden können ebenfalls Ausnahmen erlassen.

Was gilt für Flughäfen? Grundsätzlich sind Drohnen in einem Umkreis von 1,5 Kilometern von Flughäfen verboten, sagt Sebastian Brandes, Referent für Modellflug beim Deutschen Aero Club. Ausnahmen dafür müssen bei der Deutschen Flugsicherung beantragt werden. Zudem ist in den sogenannten Kontrollzonen – also dem Luftraum, der zum Flughafen gehört, vom jeweiligen Tower überwacht wird und sich über eine größere Distanz als 1,5 Kilometer erstreckt – lediglich eine Flughöhe von 50 Metern zulässig.

Wie viele Drohnen fliegen in Deutschland? Aus der „Analyse des deutschen Drohnenmarktes“, den der Verband Unbemannte Luftfahrt im Februar 2019 herausgegeben hat, geht hervor, dass etwa 474.000 Drohnen in Deutschland fliegen. 455.000 davon werden privat und nur 19.000 kommerziell genutzt. Bei einer kommerziellen Nutzung werden Drohnen sowohl für die Vermessung und Kartierung als auch für Film- und Fotoaufnahmen verwendet. Die Studie prognostiziert, dass sich die Zahl der in Deutschland genutzten Drohnen bis 2030 auf 847.000 Stück erhöhen werde. Grundlage der Prognose ist, dass in Europa Regulierungen erfolgen könnten, um das Potenzial der Drohnen stärker auszuschöpfen – etwa, dass auch Drohnenflüge außerhalb der Sichtweite erlaubt werden. Dies könnte zum Beispiel die Inspektion von Bahngleisen mit Drohnen vereinfachen, für die meistens weite Flugdistanzen nötig sind.