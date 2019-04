Osnabrück/Meppen. In Niedersachsen haben die Menschen im Norden und Osten des Bundeslandes das meiste Geld für den Konsum und zum Sparen zur Verfügung. Das geht aus einer neuen Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Sehen Sie auf unseren interaktiven Karten nach, wo die Zahlen in Ihrer Gegend liegen.

Mit mehr als 24.000 Euro haben die Menschen im Landkreis Harburg und in Wolfsburg landesweit das meiste Geld für den Konsum und zum Sparen. Bei den verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte müssen die Einwohner in Delmenhorst, Emden, Wilhelmshaven und im Landkreis Leer hingegen mit unter 19.000 Euro jährlich auskommen.

Die Stadt Osnabrück (20.445 Euro) und der Landkreis Emsland (20.469 Euro) liegen zwar deutlich darüber, dennoch liegen sie unter dem niedersächsischen Landesschnitt von etwas mehr als 21.000 Euro. Der Landkreis Osnabrück liegt mit 21.923 Euro über dem Schnitt. Das geht aus der Übersicht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung des DGB (WSI) hervor.

Bei ihrer Auswertung stützten sich die Forscher auf die jüngsten Daten der Statistischen Ämter der Länder von 2016. In der Liste der 15 größten Städte kam Bremen auf Rang acht (21.327 Euro verfügbares Einkommen je Einwohner) vor Hannover (20.977 Euro) auf Platz neun. Im Jahr 2016 lag der Bundesdurchschnitt laut den Forschern bei knapp 22.000 Euro pro Kopf.

Nach den aktuellsten, bislang noch vorläufigen Zahlen hatten Privathaushalte in Deutschland im Jahr 2018 mit durchschnittlich 23.300 Euro etwas mehr Geld zur Verfügung, womit sich der steigende Trend der letzten Jahre fortsetzt. Die Daten auf Landkreisebene sind für 2018 noch nicht verfügbar.

Deutlicher Einkommenszuwachs im Emsland



Bei den prozentualen Veränderungen bei alle 401 Kreise und kreisfreien Städte im Bundesgebiet seit dem Jahr 2000 fällt auf: Im Emsland gab es seitdem ein Plus von 20,4 Prozent. Im Landkreis Osnabrück lag dieses bei immerhin 13,8 Prozent, die Stadt Osnabrück bei 5,5 Prozent. Insgesamt stieg das nach Steuern, Sozialabgaben und Sozialtransfers verbleibende Einkommen in Niedersachsen seit dem Jahr 2000 um real 10,1 Prozent. Bei ihrer Auswertung stützten sich die Forscher auf die jüngsten Daten der Statistischen Ämter der Länder. Sie betreffen das Jahr 2016.

Ostdeutschland abgeschlagen

Das Wohlstandsgefälle zwischen den Regionen in Deutschland ist der Studie zufolge insgesamt weiterhin groß. Im bundesweit wohlhabendsten Landkreis Starnberg bei München war das durchschnittlich verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Privathaushalte zuletzt mit 34.987 Euro mehr als doppelt so hoch wie in Gelsenkirchen. Die nordrhein-westfälische Stadt bildet mit 16.203 Euro pro Person das Schlusslicht im Einkommens-Ranking.

Städte und Kreise mit besonders niedrigem Einkommen sind demnach in Teilen des Ruhrgebiets, des Saarlands und Niedersachsens zu finden. Doch vor allem Ostdeutschland liege auch 30 Jahre nach der Wende weiterhin deutlich hinter dem restlichen Bundesgebiet.

Über die höchsten Pro-Kopf-Einkommen in der Bundesrepublik verfügten der Studie zufolge die privaten Haushalte im Landkreis Starnberg, in der Stadt Heilbronn und im Hochtaunuskreis bei Frankfurt - mit jeweils deutlich über 30.000 Euro. Schlusslichter im Einkommens-Ranking waren neben GelsenkirchenDuisburg und Halle an der Saale mit weniger als 18.000 Euro.