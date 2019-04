Islamischer Staat will Oster-Massaker verübt haben

Osnabrück. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat das Oster-Massaker in Sri Lanka für sich reklamiert, bei dem mehr als 300 Menschen getötet worden, darunter auch 45 Kinder. Droht eine neue Terror-Welle?

Nach dem Blutbad in Sri Lanka flammten viele Spekulationen auf. Bricht der Bürgerkrieg mit tamilischen Separatisten wieder aus? Oder griffen buddhistische Extremisten die christliche Minderheit an? Nein, die mehr als 300 Gläubigen in den Ostermessen und die Hotelgäste wurden Opfer eines islamistischen Terroranschlags, den der „Islamische Staat“ nun für sich reklamiert – als „Vergeltung“ für das Moschee-Massaker von Christchurch. Sri Lanka wurde Schauplatz des Terrors, der auch den Westen treffen sollte.

Ob der „Islamische Staat“ tatsächlich den Anschlag geplant hat, müssen die Ermittlungen zeigen. In der Vergangenheit hat die Terrorgruppe auch Angriffe zu unrecht für sich beansprucht, allein der perversen Propaganda wegen. Die im Irak und in Syrien unter Druck geratenen Extremisten senden so aber ein Lebenszeichen. Vor allem ihre Anhänger in Arabien und Europa sollen wissen, dass die selbst ernannten Dschihad-Kämpfer als Verteidiger des „wahren Islam“ noch nicht geschlagen sind.

Es ist gut möglich, dass sich die Terroristen im Untergrund reorganisieren, um möglichst spektakuläre Attentate zu verüben. Die westlichen Geheimdienste sollten daher genau nach Sri Lanka schauen, um herauszufinden, ob eine neue globale Terrorwelle droht.