Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts nach dem Brexit ist reale Bedrohung

Osnabrück. Die jüngsten Gewaltakte in Nordirland könnten ein Vorgeschmack auf das sein, was der Region nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU droht.

Auch nach dem Friedensschluss von 1998 gab es weiter Unbelehrbare, die das Karfreitagsabkommen nie akzeptiert und stets auf eine passende Gelegenheit zur Rückkehr von Gewalt gelauert haben.

Durch den Brexit wittern paramilitärische Organisationen nun eine Chance, die Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland wieder brutal auf die Tagesordnung zu heben. Erst im Januar hatte die „New IRA“, die sich nun zynisch zum „Mord aus Versehen“ an der Journalistin McKee bekannt hat, mit einer Autobombe in Derry für Schlagzeilen gesorgt; damals kam wohl eher zufällig niemand zu Schaden.

Die Ungewissheit um eine Lösung für die nordirisch-irische Grenze im Zuge des Brexits lässt die Spannungen zwischen pro-britischen Protestanten und katholischen Nationalisten in Nordirland wieder wachsen. Die Mitgliedschaft Großbritanniens und der Republik Irland in der EU wirkte auf beide Religionsgruppen disziplinierend. Nach dem Brexit droht mit dem Wegfall dieses Rahmens ein Rückfall in alte Zeiten - und das, obwohl die Nordiren mehrheitlich in der EU bleiben wollen. Das Aufflammen des Nordirlandkonflikts könnte der Auftakt zur Destabilisierung des gesamten Vereinigten Königreichs im Inneren sein.