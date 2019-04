Jolie und Maas gegen sexualisierte Gewalt: Was wirklich hilft

Osnabrück. In vielen Konflikten der Welt wird sexualisierte Gewalt gezielt als Waffe eingesetzt. Das ist besonders perfide, denn die Täter wissen, dass sie vermutlich nie belangt werden. Dies zu ändern, haben sich Außenminister Heiko Maas und Hollywoodstar Angelina Jolie vorgenommen. Gut so. Doch es reicht noch nicht.

Es ehrt den blassen deutschen Außenminister Heiko Maas, dass er den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat nutzt, um auf das Thema sexualisierte Gewalt in Krisengebieten aufmerksam zu machen. Auch, dass er dies gemeinsam mit UN-Botschafterin Angelina Jolie tut, ist gut. Je mehr Präsenz, je mehr Prominenz das Thema bekommt, desto besser. Allein: Es hapert nicht an Appellen, sondern an der Umsetzung.

Seit Jahren schon kann sexualisierte Gewalt als Kriegsverbrechen geahndet werden. Leider erkennen diverse Staaten, darunter die USA, den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte nicht an. Auch zeigt die geringe Zahl von Strafanzeigen: Immer noch ist das Thema ein Tabu, immer noch sorgen Scham und Angst dafür, dass Täter nicht belangt werden. Eine neue Resolution, die vermutlich sowieso im uneinigen Sicherheitsrat zerrieben wird, bringt hier wenig.

Dabei ist doch klar, was hilft: Opfer müssen besser unterstützt werden, aber auch die betroffenen Länder, damit diese tragfähige Justizsysteme schaffen können. Zudem ist der Wiederaufbau so zu organisieren, dass Opfer – zumeist sind es Frauen – einbezogen werden. Auch Sanktionen gegen Regime, die Menschenrechte ignorieren, zeigen Wirkung. Der Vorstoß von Maas und Jolie ist lobenswert. Weitere Schritte müssen aber folgen.