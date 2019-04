Osnabrück/Frankfurt. Zu wenig Regen, zu trockene Böden: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem neuen Dürresommer, der den zurückliegenden sogar noch übertreffen könnte. Land- und Forstwirte sind beunruhigt, während der Deutsche Feuerwehrverband mehr Löschhubschrauber zur Bekämpfung von Waldbränden fordert.

Nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes sind die Böden im April deutlich weniger feucht gewesen als zur selben Zeit des Vorjahres, das als Dürrejahr in Erinnerung ist. "Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden", sagte Udo Busch, Leiter Agrarmeteorologie des DWD, am Dienstag. Dann würden auch die Landwirte in Deutschland wieder mit Ernteausfällen rechnen müssen. Im vergangenen Jahr hätten die Reserven in den tieferen Bodenschichten vielen Pflanzen über die Trockenheit hinweggeholfen. Aktuell seien diese Speicher aber weniger gut gefüllt als im Vorjahr.

Kein anhaltender Landregen in Sicht

DWD-Meteorologin Corina Schube sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: "Ein Problem könnte es mit den Sommersaaten geben, die gerade ausgebracht wurden. Sie haben erst kleine Wurzeln und da wir zuletzt viel Sonne und Wind hatten, sind die oberen Bodenschichten sehr trocken." Falls es nicht bald mehr Regen gebe, könne es sein, dass die Sommersaat schlecht gedeihe. Zwar erwarte der DWD ab dem kommenden Wochenende deutschlandweit wechselhafteres Wetter und kühlere Temperaturen, sagte Schube, schränkte aber ein: "Was wir im Moment nicht sehen, ist ein flächendeckender Landregen von zwei, drei Tagen, wie die Landwirte ihn gerne hätten."

Bauernpräsident: Bin noch gelassen

Den Dürresommer 2018 haben die Bauern noch in unguter Erinnerung, entsprechend beunruhigt äußerte sich Bauernpräsident Joachim Rukwied. Vielerorts habe der Winterregen nicht ausgereicht, die Bodenvorräte wieder aufzufüllen, stellte Rukwied fest. "Es gibt daher eine gewisse Nervosität, aber noch bin ich gelassen, denn wir haben eine alte Bauernregel, die sagt: Ist der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern Scheun' und Fass." Rukwied bezifferte die Schäden des vergangenen Dürrejahres auf insgesamt drei Milliarden Euro. Den Großteil müssten die Betriebe selbst tragen. "Daher ist trotz der Dürrehilfen von Bund und Ländern die Situation in vielen Betrieben angespannt." (Hier weiterlesen: So viele Bauern haben Dürrehilfen beantragt)

Vor dem Hintergrund des Klimawandels setze die Landwirtschaft auf wassersparende Anbauverfahren oder auf häufige Fruchtfolgen und Zwischenfrüchte. "Benötigt werden aber auch neue Züchtungsmethoden, um trockenheits- und hitzetolerante Pflanzen zügiger zu erhalten", führte Rukwied aus.

Trockenheit lässt Waldbesitzer verzweifeln

Zu schaffen macht die Trockenheit nicht nur der Landwirtschaft, auch die Wälder leiden unter dem Wassermangel. "Unsere Waldbesitzer sind sehr verzweifelt aufgrund dieser warmen Temperaturen. Es besteht die Sorge vor einer explosiven Vermehrung des Borkenkäfers", sagte Larissa Schulze-Trieglaff, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW). Nach der Dürre und den Stürmen liege noch viel Totholz in den Wäldern - ein idealer Angriffspunkt für den Borkenkäfer und andere Schädlinge. Es seien sowohl Nadel- als auch Laubbäume betroffen. Erst Anfang April hatte der Deutsche Forstwirtschaftsrat in der "Warnemünder Erklärung" vom Bund Hilfsmittel in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren gefordert, um die Folgen von Dürre, Stürmen und Borkenkäferbefall zu bewältigen. Da die Wälder viele Funktionen erfüllten, sei ihr Erhalt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, argumentierte AGDW-Sprecherin Schulze-Trieglaff.



Mit der Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr. Fast überall im Land liegt die Gefahr laut DWD inzwischen mindestens auf Stufe 3 von 5. Die höchste Stufe wurde für Brandenburg, Teile Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsens, Sachsen-Anhalts sowie für das östliche Niedersachsen ausgerufen. Bereits am Wochenende waren die traditionellen Osterfeuer vielerorts abgesagt worden. Im emsländischen Geeste geriet am Montag eine kleine Waldfläche in Brand, die Feuerwehr vermutet ein nicht vollständig gelöschtes Osterfeuer als Ursache. Auch bei Nürnberg und Cottbus kam es zu kleineren Waldbränden. In Niedersachsen gerieten in Goldenstedt bei Vechta und in der Grafschaft Bentheim zwei größere Moorflächen in Brand. Die Ursachen sind nach Polizeiangaben noch unklar.



Feuerwehrverband ruft Bürger zu Umsicht auf

"Die Waldbrandgefahr ist aus meiner Sicht nach wie vor ungemein hoch", sagte Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands im Gespräch mit unserer Redaktion. Er appellierte an die Bürger, kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe zu entfachen. Außerdem sollten sie im Wald nicht rauchen und ihre Autos nicht auf Wiesen abstellen. "Die heißen Katalysatoren können eine trockene Wiese in Brand setzen", warnte Ziebs.

Die deutschen Feuerwehren hält der Verbandspräsident im Großen und Ganzen für gut ausgerüstet, um auch mit größeren Waldbränden fertig zu werden. "Wir brauchen aus meiner Sicht keine Löschflugzeuge." Sinnvoll seien aber Löschhubschrauber mit Außenbehältern. "Das ist ein vielfach praktiziertes Verfahren, scheitert aber manchmal an der Zahl der verfügbaren Hubschrauber. Hier müsste die Bundeswehr ein paar mehr Helikopter vorhalten", forderte Ziebs. Der Verbandschef geht davon aus, dass Trockenperioden in Zukunft zunehmen werden. Die deutschen Brandbekämpfer müssten von den Erfahrungen anderer europäischer Länder wie Frankreich oder Spanien lernen.