Berlin. Der Deutsche Städte-und Gemeindebund hat die Kommunen zu massiven Anstrengungen gegen das „Ausbluten“ von Innenstädten und Ortskernen aufgefordert, nachdem in den letzten zehn Jahren jeder dritte Bäcker und jeder dritte Metzger in Deutschland dicht gemacht hat.

„ Auch das soziale Miteinander in den Kommunen, wo sich die Menschen beim Bäcker um die Ecke treffen, ist in Gefahr“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Er betonte: „Wer heute hier investiert, wird morgen erfolgreich sein und eine lebenswerte Innenstadt erhalten können.“ Landsberg rief Städte und Gemeinden dazu auf, gemeinsam mit dem örtlichen Handwerk, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern innovative Konzepte zu entwickeln.

Angesichts der Tatsache, dass ein immer stärker boomender Online-Handel sowie neue Trends im Einkaufsverhalten eine rasante Erosion des stationären Einzelhandels bewirken, sei schnelles Handeln nötig. „ Das ist kein einfacher Weg, der einen langen Atem voraussetzt und auch eine offensive Werbung bei den Einwohnerinnen und Einwohner erfordert“, meinte Landsberg. Es müsse die Dominanz von Lebensmittel- Ketten verhindert werden, die "weniger Individualität in ihren Produkten" anböten.

Viele Menschen erwarteten geradezu, dass noch handwerklich gefertigte Brötchen oder Brot angeboten würden und seien bei richtiger Vermarktung auch bereit, dafür einen höheren Preis zu bezahlen. "Das kann man beobachten, wenn sich speziell am Wochenende vor handwerklichen Bäckereien viele Menschen anstellen, um ihre Backwaren beim Fachmann zu kaufen", erklärte der Hauptgeschäftsführer.



Wie aus einer Erhebung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) hervorgeht,waren im Jahr 2008 bundesweit rund 15 337 Bäckereien in der Handwerksrolle eingetragen, waren es Ende 2018 noch 10 926. Die Zahl der Fleischereibetriebe verringerte von 18 320 auf 12 897.

In Niedersachsen wurden 2008 noch 1551 Fleischereibetriebe bei den Handwerkskammern registriert, deren Zahl sank bis Ende 2018 auf 1023. Ähnlich sieht es bei den Bäckereifachbetrieben aus: 2008 waren landesweit noch 1335 dieser Betriebe verzeichnet. Ende 2018 waren es dann 916. In Bremen sank die Zahl der Bäckereien in dem Zeitraum von 59 auf 44 Betriebe, bei den Fleischereien gab es einen Rückgang von 56 auf 29.

Ganz anders bei den Konditoreien - in vielen Bundesländern legten die Zahlen der Zuckerbäcker zwischen 2008 und 2018 zu. In Niedersachsen stagnierte deren Zahl bei 163.

Nachwuchssorgen

Vor allem Nachwuchssorgen belasten die beiden größten Zweige des deutschen Lebensmittelhandwerks. „Den elterlichen Betrieb übernimmt nur noch, wer dies wirklich will", berichtet Herbert Dohrmann, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Fachverbände des Lebensmittelhandwerks. Früher seien die Betriebe teils aus Pflichtgefühl, teils auch mangels Alternativen innerhalb der Familie weitergeführt worden.

„Wer von seinem Beruf begeistert ist und ein Unternehmen neu gründen möchte, hat es hingegen schwerer als früher", erläutert Dohrmann, der auch Präsident des Deutschen Fleischer-Verbandes ist. „Die Hürden, seien es die bürokratischen oder die finanziellen, sind nicht gerade niedriger geworden." Der direkten Konkurrenz durch Supermärkte und Discounter entzögen sich viele handwerklich arbeitende Bäcker und Fleischer mittlerweile, indem „sie sich im gehobenen Segment eingerichtet haben".

Wettbewerb herrscht trotzdem, beispielsweise um Auszubildende und Fachkräfte. „Inzwischen suchen alle Unternehmen der Wirtschaft - nicht nur im Handwerk - aber auch Institutionen und Organisationen, händeringend nach Fachkräften beziehungsweise Auszubildenden", berichtet Dohrmann. Nach Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung blieben im vergangenen Jahr 906 Lehrstellen in Bäckereien unbesetzt. Den Fleischerbetrieben fehlten 894 Azubis. (mit dpa)