Osnabrück. Wie arm oder reich sind Deutschlands Ruheständler? Darüber wird immer wieder kontrovers diskutiert. Fest steht: Sehr vielen geht es gut - so gut, dass bei der Einkommensteuer bereits fast jeder zehnte Euro von Rentnern stammt. Dabei spielen Nebeneinkünfte eine große Rolle.

Rund 4,4 Millionen Rentner und Rentner-Ehepaare haben einem Medienbericht zufolge zuletzt rund 33 Milliarden Euro pro Jahr an Einkommenssteuer gezahlt. Das berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler. Damit stamme laut Bundesregierung fast ein Zehntel des gesamten Aufkommens der Einkommensteuer von Senioren.

Gleichzeitig führt der Staat diesen Angaben zufolge immer mehr Steuergeld zurück in die Rentenkasse: 97 Milliarden Euro und damit 27,5 Prozent des kompletten Bundeshaushalts im Umfang von 356 Milliarden gehen an die Rentenversicherung. Hintergrund sind eine Reihe von versicherungsfremden Leistungen. So zahlt die Rentenversicherung Unterhaltsleistungen (Hinterbliebenenrenten), ohne dass beim Beitrag zwischen Verheirateten und Nicht-Verheirateten unterschieden wird, um nur ein Beispiel zu nennen.

Seit 2005 werden schrittweise immer stärker die Renten selbst besteuert. Umgekehrt können Berufstätige immer mehr Ausgaben zur Altersvorsorge von der Steuer absetzen. So sollen sie größere Anreize zur Altersvorsorge haben. Die Steuerlast verschiebt sich ins Alter. In dem Bericht heißt es weiter, dass unter den steuerpflichtigen Rentnern allerdings lediglich 600.000 "Nur-Rentner" ohne weitere Einkünfte seien. Der Rest habe Nebeneinkünfte wie Mieteinkünfte, die dem Steuereinkommen zugerechnet werden.



Bei der Besteuerung sielt der "Rentenfreibetrag“ eine wichtige Rolle. Er ist der Teil der Rente, der nicht zu versteuern ist. Wieviel von der Rente versteuert wird, richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns, so die Deutsche Rentenversicherung (DRV).

Für die Berechnung des „Rentenfreibetrags“ wird die Jahresbruttorente zugrunde gelegt. Die Rentenversicherung nennt ein Beispiel: "Wenn Sie am 31. Dezember 2004 bereits Rentner waren, beträgt Ihr Freibetrag 50 Prozent der Jahresbruttorente 2005. Er ist ein fester Eurobetrag und bleibt auch in den Folgejahren unverändert. Das gilt auch dann, wenn die Rente durch Rentenanpassungen weiter steigt."

Die weitaus überwiegende Zahl der Rentnerhaushalte bleiben der Rentenversicherung zufolge derzeit steuerfrei. "Rentner, die ihr ganzes Arbeitsleben lang durchschnittliche Beiträge gezahlt und keine nennenswerten Nebeneinkünfte haben, werden voraussichtlich in den kommenden Jahren erstmals - zunächst geringfügige - Steuern auf ihre Rente zahlen müssen. " Erst, wer 2040 oder später in Rente geht, muss die Rente grundsätzlich voll versteuern. mit AFP