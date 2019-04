Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für die Ukraine

Osnabrück. Die Ukrainer haben einen Seiteneinsteiger ohne politische Erfahrung zum Staatschef gewählt. Es ist kaum vorstellbar, dass Selenskyj seine vollmundigen Versprechen einlösen können wird.

Nun steht also ein Komiker und Schauspieler an der Spitze der krisengeschüttelten Ukraine. Wolodymyr Selenskyj, der den Staatspräsidenten bisher nur für eine TV-Serie spielen musste, soll nun wirklich die Geschicke des Landes lenken, in dessen Ostteil immer noch Krieg herrscht. Aus Fiktion wird Wirklichkeit, aus Spaß wird Ernst.

Die Ukrainer haben mit großer Mehrheit einen liberalen, prowestlichen Mann ins höchste Staatsamt gewählt und sich von Petro Poroschenko abgewandt, der ihre Hoffnungen auf einen echten Neuanfang enttäuschte. Doch ist Selenskyj wirklich die bessere Wahl gewesen? Seinen Wahlkampf hat Selenskyj mit einem wolkigen Programm bestritten, in dem sich möglichst viele Wähler wiederfinden sollten. Die Ansichten seiner Anhänger widersprechen sich, und vielen von ihnen blüht nach der Abwahl Poroschenkos eine neue Enttäuschung.

Hinzu kommt, dass Selenskyj auf den zweiten Blick nicht mehr so volksnah und eigenständig wirkt, wie er sich gab. Wie unabhängig ist er von dem Oligarchen Igor Kolomojskyj, dem Besitzer des TV-Senders, bei dem Selenskyj Karriere machte?

Es spricht wenig dafür, dass der Politneuling das korrupte, oligarchische System beseitigen und zugleich den Krieg im Osten des Landes beenden kann. Am Ende ist Selenskyj nur ein weiterer Unsicherheitsfaktor für sein Land.