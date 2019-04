Randale bei „Gelbwesten“-Protesten in Paris MEC öffnen

Bei einem Protest am Ostermontag vor der Notre-Dame Kathedrale werden Banner mit der Aufschrift auf Französisch: „Eine Milliarde in 24 Stunden! Obdachlos Null“ und „Notre-Dame ist dachlos, wir auch!“ gezeigt. Foto: Francisco Seco/AP

Paris. Dass Autos samstags in Paris in Flammen aufgehen - das überrascht schon fast niemanden mehr. Doch am Osterwochenende sorgt ein anderer Vorfall bei den „Gelbwesten“-Protesten für Entrüstung.