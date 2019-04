Franziska Giffey will sich für Altersangaben einsetzen, um Kinder vor gefährlichen Inhalten in Apps zu schützen. Foto: Kay Nietfeld

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will Kinder und Jugendliche besser vor gefährlichen Inhalten in Apps schützen. Die SPD-Politikerin sagte der „Bild am Sonntag“, sie wolle sich für transparente und leicht zugängliche Altersangaben einsetzen.