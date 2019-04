Anhaltende Dürre schmälert die Ernte. Mittels Gentechnik könnte man resistentere Sorten züchten. Doch Gen-Produkte essen wollen die wenigsten Deutschen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Berlin. Moderne Gentechnik soll die Landwirtschaft revolutionieren – in den USA sichert sie in Feldversuchen große Erträge. Auch in Deutschland sollen genveränderte Samen auf den Acker, meint Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.