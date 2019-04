Osnabrück. US-Internetriesen wie Amazon, Facebook und Google bestimmen auch den deutschen Markt und haben Zugriff auf die Daten von Millionen Verbrauchern. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber fordert im Interview, deren Macht und die Monopole aufzubrechen.Sein Tipp für Verbraucher: Sich nicht vom Stockholm-Syndrom mitreißen lassen.

Herr Kelber, Millionen Nutzer von Facebook sind nach den neuen Datenpannen verunsichert. Bleibt ihnen nur, ihr Konto abzumelden wie es der Grünen-Politiker Robert Habeck gemacht hat?

Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Als ich Bundesdatenschutzbeauftragter geworden bin, habe ich mein Facebook-Profil gelöscht. Es ist inzwischen klar, dass dem Konzern jegliche Datenschutzkultur fehlt. Die Ankündigungen sich zu verändern kommen immer nur nach jedem neuen Skandal, in der Praxis wird aber wenig bis nichts umgesetzt. Herr Zuckerberg muss einfach die Gesetze und etwa auch die Entscheidungen des Kartellamtes zum Datenschutz akzeptieren, statt Rechtsmittel einzulegen.

Warum schafft es die Politik nicht, Facebook Schranken zu setzen?

Das stimmt so ja nicht, die Politik hat mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erst einmal ein entsprechendes Instrument geschaffen. Allerdings gibt es auch hier noch Verbesserungsspielraum. Man muss dringend Grenzen festlegen für das Profiling und Scoring, also wenn Bewegungsprofile erstellt und Daten über Menschen - wie etwa Zugehörigkeiten zu Gruppen - zusammengeführt werden. Denn dadurch ist jeder Nutzer durchschaubar und manipulierbar und kann diskriminiert werden. Das geht nicht, da muss der Gesetzgeber noch wesentlich klarer und strikter regeln, wie diese Daten weiterverwendet werden dürfen.

Wie wäre es mit einem Facebook-Gesetz?

Ich halte nichts davon, Gesetze für ein einzelnes Unternehmen zu machen. Denn bis ein Gesetz eine demokratische Willensbildung durchlaufen hat, haben sich die technologischen Grundlagen der Firma so verändert, dass es nicht mehr passt. Wir brauchen grundsätzliche Regeln.

Anzeige Anzeige

Amerikanische Internet-Riesen wie Amazon, Google und Facebook bestimmen den Markt und haben Zugriff auf Daten von Millionen deutscher Nutzer. Droht da eine neue Weltherrschaft der Amerikaner?

Man spricht sogar von den großen Fünf, wenn man Apple und Microsoft dazu nimmt, die in spezifischen Bereichen über Unmengen an Daten verfügen. Alle haben ungeheuren Einfluss und versuchen, daraus Marktmacht zu gewinnen. Deshalb wird es wichtig sein, auch mit dem Kartellamt oder der Finanzdienstleistungsaufsicht zu verhindern, dass dies sich in immer mehr Bereiche ausbreitet. Wir müssen dem digitalen Überwachungskapitalismus aus Amerika entgegentreten und brauchen wasserfeste Regeln für europäische Bürger. Heute unterhalten wir uns über fünf amerikanische Konzerne, in fünf Jahren vielleicht über weitere Konzerne aus China, wo überhaupt nicht klar ist, ob über sie politischer Druck ausgeübt wird oder wie Verbraucher vor Gericht in China ihr Recht bekommen sollen.

Kontrollieren amerikanische und bald chinesische Unternehmen unsere Daten?

In manchen Bereichen haben wir die Kontrolle über unsere Daten verloren, aber noch nicht endgültig. Es darf nicht sein, dass Europa auf wenige Monopolisten und große Plattformen angewiesen ist und dass amerikanische oder chinesische Firmen uns dominieren. Das ist nicht gut für Europa. Da muss man jetzt mit Gesetzen gegensteuern und dafür sorgen, dass Daten nicht abgezogen werden. Der europäische Binnen-markt ist groß genug, um hier Dinge entstehen zu lassen. Wenn wir hier in Europa Systeme mit hohen Datenschutzstandards entwickeln, ist das auch für andere Länder interessant.

Sie fordern ein Aufbrechen der Monopole, was verlangen Sie konkret?

Es ist selbstverständlich, dass ich zwischen verschiedenen Telefonnetzen wie D1 und D2 telefonieren kann. Das muss auch für netzgestützte Angebote gelten. Es muss ein grundlegender Austausch von Daten über Anbieter hinweg stattfinden, zum Beispiel müsste man auch von anderen Messengerdiensten aus etwa mit WhatsApp kommunizieren können.

Da müsste die Bundesregierung mal Druck machen, oder?

Ja, das wäre ein Rat, den ich Bundeswirtschaftsminister Altmaier geben würde. Auf europäischer Ebene braucht es immer einen Anstoß von einem der Mitgliedstaaten.

Beim Surfen im Internet sind viele Nutzer zunehmend genervt von sogenannten Cookies, von Datenschutzeinstellungen und dem ewigen Einholen der Zustimmung und setzen einfach Häkchen. Da bewirkt Datenschutz das Gegenteil, oder?



Ich rate jedem Verbraucher: Schauen Sie genau hin, was die Leute von ihnen wollen und lassen Sie sich nicht vom Stockholm-Syndrom mitreißen – das heißt, verbünden Sie sich nicht mit dem Kidnapper gegen die Polizei. Ihr Partner sind die Datenschützer, die wollen nämlich, dass Sie fair behandelt werden.

Auch in einem anderen Alltagsbereich werden ganz viele Daten gesammelt, nämlich beim Autofahren. Schon jetzt sammeln moderne Autos Daten, die teils automatisch an die Hersteller gesendet werden wie etwa die GPS-Position des Fahrzeugs, Status, starkes Bremsen oder gefahrene Kilometer. Zugriff haben darauf bisher nur die Hersteller – ist das überhaupt erlaubt?

Jein. Der Grundsatz lautet: keine Datenübermittlung ohne Einwilligung. Aber wenn ein Hersteller gegenüber dem Kunden Gewährleistungspflichten beim Auto hat, hat er das Recht und gegebenenfalls sogar die Pflicht, dafür bestimmte Daten zu sammeln. Das geht auch ohne Einwilligung und Vertrag. Diese Daten darf er aber auch nur dafür verwenden – und nicht etwa an einen Tuning-Hersteller weitergeben, der dem Kunden dann Angebote für Turbolader oder Kompressoren macht. Das wäre eine verbotene Zweckänderung der Daten.

Bisher ist das gesetzlich noch gar nicht geregelt, oder? Zum Beispiel würde die eigene oder eine gegnerische Versicherung bei einem Unfall doch bestimmt gerne auf Fahrdaten zugreifen?

Bei dem Thema stehen wir noch am Anfang. Die besonders großen Datenmengen werden ja erst entstehen, etwa wenn das autonome Fahren kommt. Wir müssen aber grundlegend klären, wer solche Daten sehen darf. Zum Beispiel das Bremsverhalten im Fall eines Unfalls. Da kommen wir zu ethischen und rechtsgrundsätzlichen Fragen. Das muss ganz klar sein, wir brauchen ein Netz an Datenschutz.

Wird die Autoindustrie das neue Facebook mit zahlreichen Datenskandalen werden?



Das glaube ich persönlich nicht. Die europäischen Autobauer wissen, dass sie mit einer Einstellung à la Facebook auf dem europäischen Markt keinen Erfolg haben werden. Wenn der Kunde ein Auto für 60 000 Euro kauft und dann das Gefühl haben muss, dass der Hersteller auch noch seine persönlichen Daten benutzt, um noch mehr Geld zu verdienen, wird er sich das nicht gefallen lassen. Es geht den Hersteller nichts an, wer an Bord war, wo der Autofahrer gehalten hat, was die Innenkamera gefilmt und welche Gespräche er geführt hat.

Wie ist es mit den sogenannten Dash Cams, also Videokameras im Auto?

Fest steht, dass eine dauerhaft und anlasslose Aufzeichnung des Verkehrs unzulässig ist. Dashcams müssen so konfiguriert sein, dass Aufnahmen grundsätzlich immer wieder überspielt werden. Nur wenn ein Ereignis stattfindet oder die Kamera manuell ausgelöst wird, darf überhaupt etwas gespeichert werden. Im engeren Sinne müssten Fahrzeuge, die so etwas tun, auch mit einem Piktogramm gekennzeichnet sein.

Glauben Sie, dass im öffentlichen Raum die Gesichtserkennung kommen wird?

Wir bleiben bei unserer Auffassung, dass es für einen Einsatz im Alltag aktuell keine Rechtsgrundlage gibt. Diese müsste erst geschaffen werden und sie müsste verhältnismäßig sein. Die Fehlerquoten beim Testbetrieb waren hoch. Ich glaube, dass Gesichtserkennung nicht über den Test hinaus eingesetzt wird, ich hoffe, dass der Gesetzgeber sich zurückhalten wird.