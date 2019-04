Taktische Spielchen

Osnabrück. Zwei Grünen-Abgeordnete fordern eine "ehrlichere Debatte" der Partei über frauenfeindliche Flüchtlinge. Der Vorstoß bleibt weitgehend unwidersprochen. Damit verfolgen die Grünen zwei Ziele. Doch wie glaubwürdig ist das alles?

Natürlich steckt Kalkül dahinter, wie so oft. Die Grünen wollen nicht mehr nur nett sein in der Migrationsdebatte, nicht mehr länger im Verdacht der Multi-Kulti-Träumer stehen. Es ist vor allem Grünen-Chef Habeck, der die Partei seit Monaten in Richtung Volkspartei schiebt. Mit Erfolg, was aber auch daran liegt, dass die anderen Volksparteien das Volk wohl irgendwie vergessen haben. Habeck, von dem jeder fünfte Deutsche glaubt, dass er Kanzler kann. Und der der ideale Mann für Schwarz-Grün ist.

Realistischere Debatte über Flüchtlingspolitik

Zu dieser Strategie passt, dass einige Grüne nun eine realistischere Debatte über die Flüchtlingspolitik fordern. Das Ziel ist klar: Es geht darum, über die Grenzen des eigenen Milieus hinaus für neue Wählerschichten attraktiv zu werden – und gleich mal die Union für ein Bündnis zu testen.

Grüne im Aufwind

Im Moment scheint es so, als könnten die Grünen einfach gar nichts falsch machen. Mit Habeck und Baerbock haben sie zwei sympathische Realo-Köpfe an der Spitze. Zugleich sind grüne Themen wie Klimarettung und Bienensterben en vogue. Allerdings: Bisher reden die Grünen in der Flüchtlingspolitik nur hart – dort wo sie mitentscheiden wie im Bundesrat handeln sie aber weich. Kommt nun die Kehrtwende? In der Union, vor allem der CSU, ist die Ablehnung der Habeck-Grünen nach wie vor stark. Denn die Differenzen bei den Themen Inneres, Europa und Verteidigung bleiben groß.