Vorsicht Sackgasse!

Berlin. Die Automesse in Schanghai absorbiert alle Aufmerksamkeit und verengt den Blick. Natürlich ist China der wichtigste Zukunftsmarkt, natürlich müssen Deutschlands Hersteller bei der E-Mobilität Tempo machen. Aber den Chinesen verzweifelt hinterher fahren, das Wasserstoff-Auto eindampfen, den Verbrennungsmotor abwürgen - das wäre gefährlich.

Deutschlands Schlüsselbranche ist aufgeschreckt. Absatzdellen, Betrugsskandale, Fahrverbote und globale Trends haben VW, Daimler und Co. aus der Komfortzone katapultiert, zu Getriebenen gemacht. Umso mehr gilt es, verschiedene Wege offen zu halten. Diesel und Benziner Made in Germany sind noch lange nicht tot, zumal, wenn die Chancen der digitalen Mobilität vom autonomen Fahren bis zum Carsharing voll ausgeschöpft werden.



Die Politik muss sich davor hüten, mit Blick auf gefährdete Auto-Jobs in den Strukturwandel einzugreifen. Berlin sollte sich für fairen internationalen Wettbewerb einsetzen. Steuermilliarden für Ladestationen oder Batteriezellen? Das kann sich später als falsche Weichenstellung erweisen. Die Unternehmen können ihren Weg selbst finden.

Dringend Handeln muss die Politik, um den Verkehr in den verstopften Städten in die Zukunft zu steuern. Wer dort für einen starken ÖPNV und eine Fahrrad-freundliche Infrastruktur sorgt, der wird es am ehesten schaffen, die Menschen in den Metropolen wieder mit dem Auto zu versöhnen.