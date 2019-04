Osnabrück. Ohne Zweifel: Mobilität ist ein Megatrend. Während sich unsere Vorfahren meist ihr ganzes Leben nicht aus ihrem Tal oder ihrer Kleinregion wegbewegten, scheint sich in der modernen Welt das alte Jäger- und-Sammler-Prinzip zu wiederholen: Wir werden alle Nomaden, prophezeit Zukunftsforscher Matthias Horx in Teil 5 unserer Serie "Zukunft der Mobilität".

Touristen- und Geschäftsreisen-Ströme ergießen sich um den Planeten. Fast 4 Milliarden Menschen stiegen 2017 in ein Flugzeug. Jährliche Steigerungsrate: 10 Prozent. In den Wohlstands-Nationen besitzt bald jeder Bürger statistisch ein Auto. Der Sättigungspunkt ist überschritten.

Mobilität ist von der Werbung als Freiheit codiert

Wenn wir über Mobilität sprechen – worüber reden wir dann eigentlich? Wir reden von einem Mythos. „Mobilität“, das klingt nach Freiheit und Beweglichkeit, Aufbruch und Abflug. Jahrzehnte von Auto- und Luftfahrt-Werbung haben uns programmiert, Mobilität als „Freiheit und Abenteuer“ zu codieren – als Recht der individuellen Entfernung und Beschleunigung. Doch mit Mobilität hat das eigentlich wenig zu tun. Umso mehr mit Macht, Privileg. Und Status.

Der Autor Matthias Horx, der Autor dieses Gastbeitrags im Rahmen der Serie "Zukunft der Mobilität", ist Publizist und Trendforscher.





Das Automobil ist immer noch der emotionalste Gegenstand, mit dem man soziale Differenzierung ausdrücken kann. Identifikation, ja regelrechte Sucht, gehört zu unserem Verhältnis zum Automobil dazu. Das Aufheulen von Motoren zeugt vom pubertären Charakter, aber auch den neuronalen Verschaltungen der alten, der fossilen Automobilität. Es geht um Kraft, Power, Kontrolle.

SUVs ein Zeichen für Machtanspruch

Der bizarre Zuwachs von panzerähnlichen SUVs, besonders gerne von Frauen gekauft, zeigt, dass es mindestens so viel um Behauptung – Machtansprüche – im öffentlichen Raum geht wie um Bewegung. Wir sollten das nicht werten. Wir sollten nur verstehen, wovon wir reden, wenn wir in eine echte Zukunftsdebatte über Mobilität eintreten.

Fliegen ähnelt heute einem Viehtransport

Wir alle wissen: Massenhafte Mobilität widerlegt sich irgendwann selbst. Wenn alle von A nach B wollen, womöglich zur gleichen Zeit, mit denselben Geräten – dann verkehrt sich Mobilität in ihr Gegenteil. Die Demokratisierung – und Verbilligung – von Mobilität hat immer auch Nebenwirkungen. Fliegen ähnelt heute meistens eher einem Viehtransport als komfortablen Reisen. Die Konsequenzen: Europas Flugsystem kam im letzten Sommer an seine systemischen Grenzen.

Touristen belagern Städte

In manchen begehrten Großstädten geht das Wort vom „Overtourism“ um – ein Zustand von Belagerung, der Touristen wie Einheimische in ein Kriegsverhältnis versetzt. Tagelanges Gestrandet-sein an Flughäfen, das wirkt wie die Zukunft, wenn wir nicht intelligentere Systeme entwickeln, die den vielen klügere Formen von vielfältiger Mobilität ermöglichen.

Das Auto gibt auch zeitliche Freiheit

Aber wie soll diese „neue mobile Intelligenz“ aussehen? Darum ist ein regelrechter Glaubenskrieg ausgebrochen. Ein Teil der Debatte zielt in klügere Kombination verschiedener Verkehrsträger, Stichwort „modale Mobilität“. Eine App soll uns von A nach B bringen, per Rad, Roller, E-Auto, Zug oder demnächst auch „Flugtaxi“. Das klingt gut und schön, bringt aber Komplexitäten ins Spiel, die Menschen, die das private Verbrennungsauto gewohnt sind, nicht gerne eingehen mögen. Das Auto erzeugt ja nicht nur Raumfreiheit, sondern auch Zeitfreiheit: Ich steige ein, wann ich will. In den Kernbereichen verdichteter Großstädte wird sich Modal-Mobilität durchsetzen. Darüber hinaus eher nicht.

Automatisiertes Fahren wird als Allheilmittel gepriesen

Eine weitere Variante setzt ausschließlich auf technologische – oder technoide – Utopien. Die Autofirmen, am Zenit ihrer Effizienz angelangt, aber auch mit ihrem Verbesserungs-Latein am Ende, brauchen eine neue Story, einen neuen Hype – the next big thing. Da man sich aus vielen Gründen vor der Elektromobilität eher scheut, wird das vollautomatisch fahrende Auto als großes Heilmittel gepriesen. Heil im Sinne von heilig. „Schon in den nächsten Jahren werden wir vollautomatische Fahrzeuge in großer Zahl auf die Straße bringen!“, tönt es aus den Chefetagen der großen Autokonzerne.

Es droht der endgültige Stau

Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Aber gerade das autonome Fahren wird noch Jahrzehnte auf sich warten lassen. Autonome Autos brauchen einen berechenbaren Raum, einen „confined space“, im Gewusel europäischer Großstädte werden sie noch viele Jahre versagen. Und ihre Durchsetzung wird die Mobilitätskrisen nicht lösen. Im Gegenteil. Studien zeigen, dass Selbstfahr-Autos zu einem massiven „Rebound-Effekt“ führen würden. Denn autonome Autos machen „die Straße zur Schiene“. Die Konsequenz: Passagiere würden massenhaft von öffentlichen Verkehrsmitteln, von Zügen, auf Autos umsteigen. Im Auto schlafen, lesen und arbeiten und besser küssen – prima. Der endgültige Stau wäre gewiss.

Ferngesteuerter Verkehr in der "Smart City"

Bleibt die „Smart City“: die intelligente Stadt, in der der Verkehr ferngesteuert fließt, von künstlicher Intelligenz gelenkt und gesteuert. Auch dieses System hat seine Grenzen, es sei denn, man baut die ganze Stadt als Verkehrsmaschine um, wie es in manchen fernöstlichen Metropolen versucht wird. In Rio de Janeiro baute man zu den Großevents Fußballweltmeisterschaft und Olympische Spiele ein „Smart City Data Center“ auf. Den Stadtbewohnern wurde erzählt, es werde die Stadt smarter machen: Es verbessere den Verkehrsfluss, helfe Rettungsaktionen zu koordinieren und bringe ein Frühwarnsystem für Unfälle und Krisen mit sich. Heute liegt das Center weitgehend still. Weil die Funktionen der Steuerungstechnik nicht mit den lebendigen sozialen Verhältnissen, den Interessen der Bürger, dem realen Organismus der Stadt synchronisiert wurden, liefen die Programme ins Leere oder schufen nur noch mehr Chaos.

Wirklich zukünftig wird die Mobilitätsdebatte erst, wenn wir Mobilität neu begreifen: als eine humane Sozialtechnik. Sie ist letzen Endes eine Vereinbarung zwischen Menschen, die sich Räume, Straßen, Wege, Dimensionen teilen. Was die Mobilitätskrisen der Ballungsgebiete tatsächlich lösen kann, heißt Kopenhagenisierung. Damit bezeichnet man eine Stadtpolitik, die den Überdruck, den das Auto auf die öffentlichen urbanen Flächen auslöst, langsam und konsensual reduziert. Das Auto wird nicht durch Verbote aus der Stadt „gedrängt“, es wird sanft hinausbegleitet aus seiner Über-Dominanz im öffentlichen Raum. Es wird positiv überflüssig gemacht – durch Fahrräder, Elektroroller, kleine Elektroautos, Sharing und Sammeltaxis. Oder einfach mehr Fußgänger.

Man baut den großen „Parkplatz Stadt“ Stück für Stück zu einer Begegnungsfläche um. Welche erstaunliche Mobilitätswende dadurch entsteht, kann man in wunderbaren nordischen Großstädten wie Oslo, Amsterdam und Kopenhagen live erleben. Dort ist ein ganz anderes Raumgefühl entstanden, das den Bürgern die Stadt zurückgibt. Ein Mobilitätsklima, das die einzelnen Verkehrsmittel nicht aufeinanderhetzt, sondern das gesamte Stadtgebiet zu einem Raum offener, mobiler Begegnung macht (siehe https://copenhagenize.eu).

Solche sozio-technischen Wandlungsprozesse brauchen auch Technologie. Aber eben im Sinne einer humanen Smartness. Adaptive Congestion Charges zum Beispiel, die die Autofahrt in einen Stadtkern je nach Verkehrsdichte bepreisen, haben sich bewährt. Auch Carsharing ist ohne Smartphone nicht möglich.

Aber das ist eben nicht alles. Um die Zukunft der Mobilität zu erobern, müssen wir jenseits des Verkehrs denken lernen. Nicht in Gefährten, Verkehrsströmen oder „immer mehr Straßenbau“. Sondern in Systemen und Kulturen. Mobilität ist eine vielfältige Kulturtechnik. Es gibt mentale Mobilität und Bildungs-Mobilität, es gibt kulturelle Mobilität – die Fähigkeit, auf Fremde zuzugehen – und sogar mediale Mobilität: die Kunst, nicht immerzu online zu sein. Es gibt eine neue Mobilität der Arbeit – warum nicht ein, zwei Tage von zu Hause arbeiten oder unsinnige Projekt-Reisen vermeiden?

Solche soziokulturellen shifts bewirken für die wahre Mobilität viel mehr als die „Optimierung von Verkehrsströmen“ durch Supertechnologien. Nein, der Trend geht nicht zurück zur Postkutsche. Aber Nachtzüge erleben neuerdings eine Renaissance. Man steigt entspannt ein und ausgeschlafen wieder aus. Es geht um Entschleunigung und um die Erkenntnis, dass man nicht überall hinfahren muss, um dort ein Selfie zu schießen.