Dortmund. Sind Autos Motor der Wirtschaft oder gefährliche Dreckschleudern? Sicher ist: Das Auto hatte schon einmal mehr Freunde als zurzeit. Doch es wäre gefährlich, den Nutzen des Autos und der daran hängenden Industrien klein zu reden, warnt der Ökonom Walter Krämer in Teil 4 unserer Serie "Zukunft der Mobilität".

Ein Fußgänger, der vor dem herannahenden Auto warnt – diese Kuriosität gab es in den Anfangsjahren der Automobile in England. Dazwischen wurde das Auto zum Symbol für Freiheit und Wohlstand, heute jedoch schlägt das Pendel wieder zurück.

Der kuriose "Red Flag Act"

Das Auto hatte schon einmal mehr Freunde als zurzeit. Aber die aktuellen Anfeindungen sind nicht neu. Als im England des vorletzten Jahrhunderts die ersten, damals noch dampfgetriebenen Automobile über die Straßen rollten, hatten die Anwohner solche Angst, diese Ungetüme könnten alles in der Nähe niederwalzen, dass sie das britische Parlament zu einem der kuriosesten Gesetze der Menschheitsgeschichte zwangen.

Der Autor Walter Krämer, der Autor dieses Gastbeitrags im Rahmen der Serie "Zukunft der Mobilität", ist Ökonom und lehrt an der TU Dortmund.





Der sogenannte „Red Flag Act“ von 1865 verlangte, dass ein nicht von Pferden gezogenes Fahrzeug gleich welcher Art außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Geschwindigkeit von maximal vier Meilen pro Stunde fahren durfte; innerhalb geschlossener Ortschaften maximal mit zwei. Und zur Warnung der bedrohten Bevölkerung hatte jedem solchen Gefährt ein Fußgänger mit einer roten Fahne vorwegzulaufen – daher „Red Flag Act“. Dieses Gesetz bestand bis 1896 und hat die Entwicklung der englischen Automobilindustrie entscheidend gebremst, heute gibt es sie nicht mehr.

Grenzwerte sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen

Diesen „Red Flag Act“ erfinden wir heute in Deutschland mit nicht immer sinnvollen Grenzwerten, Tempolimits und Fahrverboten quasi neu und sägen so selbst an einem der dicksten und stärksten Äste, auf denen die gesamte deutsche Wirtschaft sitzt: Rund 840.000 Arbeitsplätze gibt es in der deutschen Automobilindustrie direkt, weitere zwei bis drei Millionen indirekt bei Zulieferern, Reifenproduzenten, Autoversicherern, Autowerbung und Vertrieb. Insgesamt 5,6 Millionen Autos und 340.000 Lastwagen wurden 2017 in Deutschland produziert, davon 4,3 Millionen Pkw und 230.000 Lkw für den Export.

Deutschland und Autos gehört zusammen wie Italien und Pizza

Auch wenn Präsident Obama einmal etwas anderes behauptete („Missachten wir nicht die Nöte der Autoindustrie der USA, das Land, in dem das Automobil erfunden wurde“): Das Auto mit Verbrennungsmotor, wie wir es heute kennen, entstand im deutschen Mannheim und nicht im amerikanischen Detroit und ist so fest mit Deutschland verbunden wie die Pizza mit Italien oder der Kaugummi mit den USA.

Dass man dies in gewissen Kreisen Deutschlands selbst so wenig würdigt, ist die Folge eines Prinzips, das in der Wirtschaftswissenschaft als das „Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen“ bekannt ist: Ein hungriger Mensch greift gierig nach einem trockenen Kanten Brot, beim zweiten Kanten denkt er: „Etwas Wurst dazu wäre auch nicht schlecht“, beim dritten muss es Schinken sein, und hat er sich dann richtig satt gegessen, lehnt er vielleicht entrüstet auch eine weitere Portion Kaviar ab.

Jahrelang war das Auto ein unerreichbarer Traum

So ergeht es gerade dem Auto in Deutschland. Als es nur wenige davon gab, wurde jedes weitere sehnlich erwartet und freudig begrüßt. Im Jahr 1906 fuhren weniger als 10.000 Pkw auf unseren Straßen, im Jahr 1926 wurden die 100.000 erreicht, im Jahr 1952 die Million. Das klingt nach viel, aber für die meisten Menschen damals war das Auto ein unerreichbarer Traum. Der Vater und die Mutter des Schreibers dieser Zeilen etwa hatten zeit ihres Lebens weder ein Auto noch einen Führerschein. Und als der Schreiber selbst sich sein erstes Auto kaufen konnte, war das wie Weihnachten und Ostern an einem Tag.

Fast zwei Autos pro Haushalt

In den späten 1960er-Jahren war ein Bestand von 10 Millionen Pkw erreicht, und aktuell (Stand 2018) sind wir bei 4.647.4594 angemeldeten Pkw in Deutschland angekommen – fast zwei für jeden Haushalt in der Bundesrepublik. Dass angesichts solcher Zahlen die Freude über die nächste Million angemeldeter Pkw nicht mehr so enthusiastisch ausfällt wie 1952, ja sogar in Abneigung umschlägt, sollte niemanden verwundern.

Natürlich gab es schon in den Kindertagen des Autos auch in Deutschland Widerstand. Die „geradezu fürchterliche Staubplage (kein Feinstaub, den kannte man damals nicht, sondern ganz einfach Dreck), die das Auto geschaffen hat und die besonders auf den nicht gepflasterten Straßen in den schwach genommen 200 trockenen Jahrestagen in die ekelhafteste Erscheinung tritt“ (aus einem Beschwerdebrief von 1910) erregte Anfang des vorigen Jahrhunderts viele besorgte Bürger fast noch stärker als heute Lärm, Feinstaub und NO 2 . „Es besteht kein Zweifel, dass die Abneigung gegen das Automobil, die sich überall geltend macht und der Ausbreitung des Motorverkehrs entgegenwirkt, in erster Linie auf die Staubbelastung zurückzuführen ist“, schrieben die Münchener Neuesten Nachrichten.



Geschwindigkeit war schon immer ein Aufreger

Und auch schon damals fuhren viele Autos vielen Bürgern viel zu schnell. Deshalb wurde Anfang des vorigen Jahrhunderts die Höchstgeschwindigkeit für Autos innerhalb und außerhalb von Ortschaften des Deutschen Reiches auf neun Stundenkilometer festgesetzt. Im Jahr 1909 wurde ein Anheben auf 20 Stundenkilometer diskutiert, darüber beschwerte sich der Reichstagsabgeordnete Stolle von der SPD: „Ja dann können die Luxusautomobile ganz nach Belieben durch unsere Straßen fahren, und niemand wird danach fragen, welche Geschwindigkeiten sie dabei einhalten.“

Diese Beschwerden erwuchsen aber vor allem aus einem Misstrauen gegen das Neue, nicht aus einem Überdruss an dem Neuen selbst. Das unterscheidet die Autofeinde von 2019 von den Autofeinden von 1909. Aber wegen eines Zuviels an Gutem das Gute selbst zu verteufeln ist genauso dumm wie das Essen zu verteufeln, nur weil ein vollgefressener Dickwanst platzt, der sich an der berühmten Monty-Python-Minzoblate überfressen hat.

Schäden durch Autoverkehr sind im Vergleich gering

Auch die Kollateralschäden des Autoverkehrs sind, verglichen mit anderen Menschheits- und Umweltbelästigungen, vergleichsweise gering. Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle ist in Deutschland von der Rekordzahl 21000 im Jahr 1970, als es noch viel weniger Autos als heute gab, auf aktuell rund 3000 jährlich, also auf ein Siebtel, zurückgegangen. Das sind weniger, als im Haushalt von der Leiter fallen und sich dabei das Genick brechen.

Unsere Vorfahren hätten über Grenzwerte gelacht