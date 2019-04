Berlin/Brüssel. Wissen Sie schon, wem Sie ihre Stimme geben? Wir haben die Kandidaten für den Einzug ins Parlament aufgelistet.

Am 26. Mai 2019 ist Wahltag. Jeder Bundesbürger darf dann wieder – anders als zur Bundestagswahl – eine einzige Stimme für die Partei seiner Wahl zur Europawahl abgeben. Hier die Kandidaten im Überblick:

CDU/CSU

Spitzenkandidat: Manfred Weber

gleichzeitig Spitzenkandidat der europäischen Konservativen (EVP) und seit 2014 Fraktionsvorsitzender

seit 2004 Mitglied im Europäischen Parlament

stellvertretender CSU-Parteivorsitzender

Anders als die anderen Parteien treten CDU und CSU mit separaten Landeslisten für jedes Bundesland an.

Spitzenkandidaten der CDU und CSU für die einzelnen Bundesländer Baden-Württemberg : Rainer Wieland

Rainer Wieland Bayern : Manfred Weber

Manfred Weber Berlin : Hildegard Bentele

Hildegard Bentele Brandenburg : Christian Ehler

Christian Ehler Bremen : Susanne Grobien

Susanne Grobien Hamburg : Roland Heintze

Roland Heintze Hessen : Sven Simon

Sven Simon Mecklenburg-Vorpommern : Werner Kuhn

Werner Kuhn Niedersachsen : David McAllister

David McAllister Nordrhein-Westfalen : Peter Liese

Peter Liese Rheinland-Pfalz: Christine Schneider

Christine Schneider Saarland : Roland Theis

Roland Theis Sachsen : Peter Jahr

Peter Jahr Sachsen-Anhalt : Sven Schulze

Sven Schulze Schleswig-Holstein : Niclas Herbst

Niclas Herbst Thüringen: Marion Walsmann





SPD

Spitzenkandidatin: Katarina Barley

seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages

seit 14. März 2018 Bundesjustizministerin, zuvor Familienministerin

Kandidaten der SPD Katarina Barley Udo Bullmann Maria Noichl Jens Geier Delara Burkhardt Bernd Lange Birgit Sippel Prof. Dr. Dietmar Köster Gabriele Bischoff Ismail Ertug Constanze Krehl Tiemo Wölken Petra Kammerevert Norbert Neuser Evelyne Gebhardt Dr. Joachim Schuster Martina Werner Knut Fleckenstein Iris Hoffmann Josef Leinen





Bündnis 90/Die Grünen

Spitzenkandidaten: Ska Keller und Sven Giegold

Keller war bei der Europawahl 2014 bereits Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen Partei und ist es auch bei dieser Wahl wieder

Giegold ist seit 2009 Abgeordneter im Europäischen Parlament

Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen Ska Keller Sven Giegold Terry Reintke Reinhard Bütikofer Hannah Neumann Martin Häusling Anna Cavazzini Erik Marquardt Katrin Langensiepen Romeo Franz Jutta Paulus Sergey Lagodinsky Henrike Hahn Michael Bloss Anna Deparnay-Grunenberg Rasmus Andresen Alexandra Geese Niklas Hendrik Nienaß Viola von Cramon Daniel Freund





Die Linke

Spitzenkandidaten: Martin Schirdewan und Özlem Alev Demirel

Demirel ist derzeit Landessprecherin des NRW-Landeverbandes der Linken

Schirdewan ist seit 2017 Mitglied des Europaparlaments

Kandidaten für Die Linke Martin Schirdewan Özlem Alev Demirel Cornelia Ernst Helmut Scholz Martina Michels Ali Al-Dailami Claudia Haydt Malte Fiedler Marianne Kolter Murat Yilmaz Sahra Mirow Keith Barlow Heidi Scharf Hannes Nehls Kathrin Flach Gomez Fotis Matentzoglou Anna Maria Dürr David Schwarzendahl Susanne Steffgen Florian Wilde Camila Cirlini Eric Bourguignon





AfD

Spitzenkandidat: Jörg Meuthen

seit 2015 Bundessprecher der AfD

seit 2017 Mitglied im EU-Parlament

stellvertretender Fraktionsvorsitzender der EFDD

Kandidaten der AfD Prof. Dr. Jörg Meuthen Guido Reil Dr. Maximilian Krah Lars Patrick Berg Bernhard Zimniok Dr. Nicolaus Fest Markus Buchheit Christine Anderson Dr. Sylvia Limmer Prof. Dr. Gunnar Beck Joachim Kuhs Erich Heidkamp Dr. Verena Wester Thorsten Weiß Dr. Hagen Brauer Martin Schiller Dr. Michael Adam Uta Opelt Dr. Hans-Thomas Tillschneider Mike Moncsek





FDP

Spitzenkandidatin: Nicola Beer

von 2009 bis 2012 war sie Staatssekretärin für Europaangelegenheiten im Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2017

Kandidaten der FDP Nicola Beer Svenja Ilona Hahn Andreas Glück Moritz Körner Jan-Christoph Oetjen Dr. Thorsten Lieb Robert-Martin Montag Michael Kauch Marcus Scheuren Nicole Büttner-Thiel Phil Hackemann Carl Grouwet Dr. Michael Terwiesche Roland König Tina de Meeûs d'Argenteuil





Zudem treten in Deutschland auch in diesem Jahr wieder unzählige kleinere Parteien an – denn noch gibt es keine Sperrklausel. Dazu gehören unter anderem:

Freie Wähler – Spitzenkandidatin: Ulrike Müller

Piratenpartei Deutschland – Spitzenkandidat: Patrick Breyer

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei) – Spitzenkandidaten: Martin Buschmann , Robert Gabel und Patricia Kopietz

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) – Spitzenkandidat: Udo Voigt

Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) – Spitzenkandidat: Helmut Geuking

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) – Spitzenkandidat: Prof. Dr. Klaus Buchner

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) – Martin Sonneborn und Nico Semsrott