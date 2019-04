Ukraine am Scheideweg: Die Chancen sind da

Die Ukraine wählt einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl könnte ein Komiker das Rennen machen, viele Hoffnungen ruhen auf ihm. Doch Hoffnungsträger können auch enttäuschen, wie der Amtsinhaber gezeigt hat. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Osnabrück. In weniger als einer Woche ist klar, wer in der Ukraine die Stichwahl zum Präsidenten gewinnt. Das Land steckt in einer tiefen Krise, der Wunsch nach Erneuerung und Entwicklung in der Bevölkerung ist groß. Doch ob der neue Präsident die Probleme wirklich angehen wird?