Antti Rinne, Vorsitzender der finnischen Sozialdemokraten, hat gute Chancen, neuer Regierunngschef zu werden. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Helsinki. In Finnland wird heute ein neues Parlament gewählt. 200 Parlamentssitze werden in dem EU-Land neu vergeben. Gleich fünf Parteien lagen in den jüngsten Umfragen bei 12 bis 19 Prozent.