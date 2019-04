Meldorf. Diesen Auftritt hatte sich Gesundheitsminister Jens Spahn sicherlich anders vorgestellt: Während einer Veranstaltung stürmten zwei halbnackte Frauen in den Saal und sangen einen Wolfgang-Petry-Song – mit etwas abgewandeltem Text.

Der Einladung zum "Mehlbeutelessen" der Jungen Union Dithmarschen folgte Gesundheitsminister Jens Spahn gerne, schließlich wurde er als "der bekannteste Ehrengast der letzten Jahre" angekündigt. Doch während der 38-Jährige auf der Bühne stand, stürmten zwei halbnackte Frauen den Saal:

Auf ihren Körpern stand geschrieben: "Mein Bauch gehört mir" und "My body my choice". Die Aktivistinnen protestierten gegen die von Spahn in Auftrag gegebene Studie "Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen." Die Studie soll im Zeitraum von 2020 bis 2023 Statistiken erheben und rund fünf Millionen Euro kosten.

Die Frauen sangen dabei den Song von Wolfgang Petry "Wahnsinn" mit abgewandeltem Text: "Das ist 'Spahnsinn' – warum schickst du Frauen in die Hölle? Eiskalt sind dir Frauen-Themen egal. Das ist 'Spahnsinn' – du spielst mit unseren Gefühlen!"

Bei mir kommt ihr mit Ausziehen nicht soweit. Gesundheitsminister Jens Spahn

Während die beiden Frauen von Sicherheitsleuten aus dem Saal geführt wurden, reagierte Spahn gelassen mit den Worten: "Bei mir kommt ihr mit Ausziehen nicht soweit. Das bringt bei mir nichts." Johlendes Gelächter brach im Saal aus, die Menschen applaudierten.



Die internationale Frauenrechtsgruppe "Femen" veröffentlichte das Video und forderte die sofortige Streichung der Paragrafen 219a und 218 aus dem Strafgesetzbesuch. Im Paragraf 218 steht: "Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Paragraf 219a besagt, dass sogar Werbung für Abtreibung gegen das Gesetzt ist.