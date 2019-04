Bitte mehr Wertschätzung für Schulleiter

Osnabrück. Der Job der Schulleitung ist ein anstrengender Job, der zu wenig gesellschaftliche Wertschätzung erfährt. Entsprechend bleiben viele Leitungsstellen unbesetzt. Das muss niemanden wundern. Ein Kommentar.

Sie müssen jede Menge bürokratischer Aufgaben erfüllen. Bei jedem Erlass und jeder Verordnung des Bildungsministeriums sollen sie eher gestern als heute auf dem neuesten Stand sein. Sie sind es, denen die Durchsetzung der Schulpflicht obliegt – egal, wie viel Kraft und Nerven die entsprechenden Hausbesuche kosten. Bei ihnen klingelt nachts oder am Wochenende das Telefon, wenn im Schulgebäude ein Rohr bricht oder die Heizung ausfällt. Sie sind Ansprechpartner für das Lehrerkollegium genauso wie für aufgeregte Eltern und Schüler in Not. Und neben alledem sollen Schulleiter wie ihre Kollegen auch noch regelmäßig unterrichten.

Eine Schule zu leiten, ist nicht nur ein Beruf, der voll ausfüllt. Um länger bei der Stange zu bleiben, muss man sich dazu auch berufen fühlen. Doch das ist heute schwerer denn je. Immer mehr Eltern delegieren ihre Erziehungsaufgaben nur zu gerne auf die Schule. Und immer mehr Lehrer sehen ihren Beruf nur noch als „Job“, mit dem sie beim letzten Schulklingeln bis zum nächsten Tag abschließen.

Dass immer mehr Leitungsstellen, vor allem an Grundschulen, unbesetzt bleiben, muss da niemanden wundern. Wenn jetzt einzelne Bundesländer zumindest die Bezüge der Schulleiter spürbar erhöhen beziehungsweise das bereits getan haben – in Hamburg zum Beispiel bekommen Grundschulleiter mindestens eine A14, ihre Kollegen in Niedersachsen sind zumindest alle auf die A13 hochgestuft worden, Schleswig–Holstein zieht hier im Herbst nach – dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Doch es müssen weitere folgen: die Entlastung von Verwaltungsarbeit, die Absenkung der Unterrichtsverpflichtung, vor allem aber muss der Lehrerberuf und genauso die Arbeit als Schulleiter endlich wieder gesellschaftliche Wertschätzung erfahren. Dann macht Lehren und gleichzeitiges Leiten auch wieder Spaß.