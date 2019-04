London. Whistleblower Julian Assange muss sich in den USA vor Gericht verantworten. Wie ist die rechtliche Lage für Hinweisgeber in Deutschland?

Linke-Chefin Sahra Wagenknecht hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, Whistleblower Julian Assange (47) nach seiner Verhaftung in London politisches Asyl in Deutschland zu gewähren. Angesichts der Regeln, die für Hinweisgeber wie Assange in der Bundesrepublik gelten, ist dies jedoch ein ziemlich unrealistischer Vorschlag.

Assange war am Donnerstag in seinem selbst gewählten Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London von der Polizei festgenommen worden. Wenige Stunden später stand der Australier schon vor Gericht und wurde schuldig gesprochen, gegen Kautionsauflagen verstoßen zu haben. Um den Vorwurf der USA, er habe sich mit Whistleblowerin Chelsea Manning verschworen und solle deswegen an die US-Justiz überstellt werden, soll es vor Gericht erst am 2. Mai gehen.

Der Whistleblower Julian Assange Der Australier trat ins Licht der Öffentlichkeit mit der Veröffentlichung geheimer US-Dateien, die Menschenrechtsverletzungen und die Tötung von Zivilisten durch amerikanische Truppen in Afghanistan dokumentierten. Zugleich wurde Wikileaks schon damals für die Grundsatzentscheidung kritisiert, amerikanische Regierungsdokumente wie etwa Schriftwechsel des Außenamtes ohne Schwärzungen zu veröffentlichen: Damit bringe man Menschenleben in Gefahr. Später machte Assange Schlagzeilen mit der Rolle von Wikileaks im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Er machte keinen Hehl aus seiner tiefen Abneigung gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Wikileaks veröffentlichte von Hackern erbeutete E-Mails der Demokraten, die Clintons Wahlkampf schadeten. Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste und IT-Sicherheitsexperten stand hinter den Hackern der russische Geheimdienst. Bereits als Jugendlicher soll sich Assange Zugang zu Rechnern etwa des US-Verteidigungsministeriums und der Weltraumbehörde Nasa verschafft haben. 2006 gründete er mit dem US-Architekten John Young und Freunden Wikileaks als Plattform für Enthüllungen im Internet. Zu dem dort veröffentlichten Material gehörte auch das Handbuch zum Umgang mit Gefangenen im umstrittenen US-Lager Guantánamo auf Kuba.

Ein bekannter deutscher Whistleblower ist Martin Porwoll aus Bottrop im Ruhrgebiet, der als kaufmännischer Leiter einer Großapotheke nachweisen konnte, dass sein Chef Krebsmedikamente panscht. Prowoll war aufgefallen, dass Rechnungen manipuliert waren. Er entschied sich dafür, diese Erkenntnis nicht geheim zu halten, sondern sie der Öffentlichkeit preiszugeben – eine Form von sogenanntem externen Whistleblowing – wodurch Porwoll eine Anzeige und mehr riskierte. Für externes Whistleblowing besteht in Deutschland eine gewisse Rechtsunsicherheit.

Was ist Whistleblowing? Bei Whistleblowing geht es um das Aufdecken und Weitergeben von Missständen oder kriminellen Machenschaften durch Insider, die – meist als Mitarbeiter – einen privilegierten Zugang zu Informationen haben. Nicht immer sind die Fälle so spektakulär wie der von Edward Snowden, der als ehemaliger US-Geheimdienstler die NSA-Affäre aufgedeckt hat. Arbeitnehmer in Deutschland haben Loyalitätspflichten und dürfen auch keine Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verraten. Tun sie es doch riskieren sie eine Anzeige und es ist von "externem Whistleblowing" die Rede.

Vergeltungsmaßnahmen für Whistleblower

Die "Ethics & Compliance Initiative", ein Zusammenschluss gemeinnütziger Organisationen mit dem Ziel hohe ethische Standards in öffentlichen und privaten Institutionen zu fördern, hat im Jahr 2016 ein Studie vorgelegt, wonach die Hälfte aller Whistleblower in Deutschland Vergeltungsmaßnahmen erfährt. Das kann von Mobbing über Aufgabenentzug und Versetzungen bis zur Diskreditierung der eigenen Person oder fadenscheinigen Kündigung gehen.

Zum Schutz anonymer Hinweisgeber auf Korruption hat etwa das Landeskriminalamt Niedersachsen ein elektronisches Whistleblowing-System in Betrieb genommen. Das "Business Keeper Monitoring System" wird mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch von speziellen Ermittlungseinheiten in Unternehmen, Behörden und Regierungen angewendet.

Mittlerweile haben viele, vor allem große Unternehmen fein gegliederte interne Meldesysteme eingerichtet – auch, um damit die Hoheit über die brisanten Informationen zu behalten. Einer Studie des Wirtschaftsprüfers KPMG zufolge erhielten je rund ein Fünftel der Firmen darüber entscheidende Hinweise zur Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen – oder entdeckten solche erst aufgrund eines anonymen Hinweises.

Fragt man jedoch nach konkreten Beispielen, weichen die Firmen aus. Verständlich: Ein Interesse daran, dass Verfehlungen öffentlich bekannt werden und damit auch in die Hände von Staatsanwälten geraten, hat grundsätzlich kein Unternehmen – wenn es nicht sogar direkt von den kriminellen Machenschaften seiner Mitarbeiter profitiert.

Besserer Schutz für Whistleblower in der EU

Weil die rechtlichen Regeln und Vorschriften von Land zu Land in der EU noch sehr voneinander abweichen, hat die EU nun einen Rahmen vorgeben. Inhaltlich entscheidend ist, dass Hinweisgeber den Weg, wie sie Verstöße gegen EU-Recht melden, künftig frei wählen dürfen. Im Klartext: Sie müssen sich nicht als erstes an eine Stelle in ihrem eigenen Unternehmen wenden, sondern dürfen direkt eine zuständige Behörde, also beispielsweise die Staatsanwaltschaft, informieren. In bestimmten Fällen darf der Whistleblower auch etwa über die Medien an die Öffentlichkeit gehen. Die Mitgliedsstaaten müssen diese Richtlinie nun binnen zwei Jahren in nationales Recht umsetzen.

Gerade auch Deutschland hatte diese Wahlfreiheit verhindern wollen und auf die sogenannte Stufenfolge gepocht – erst intern, dann extern und erst als allerletzte Möglichkeit öffentlich. Entsprechend erleichtert reagierte das deutsche Whistleblower-Netzwerk, dass der direkte Gang an Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden nun möglich ist. "Da prüft dann nicht der Vorgesetzte oder Dienstherr den 'Anfangsverdacht', sondern der Staatsanwalt", betont die Vorsitzende Annegret Falter. Nur so könne die "hermetische Dunstglocke von Geheimhaltung und Verschwiegenheitspflicht" in Unternehmen und Behörden durchbrochen werden.

Zumal je nach Studie ohnehin um die 90 Prozent aller Hinweisgeber versuchen, zunächst intern für Abhilfe zu sorgen. Und der Rest hat oft gute Gründe, nicht auf die Aufklärung durch seine Vorgesetzten zu vertrauen.

"Dass jeder interne Whistleblower zwangsläufig Adressat von Vergeltung wird, kann man anhand der Daten nicht sagen", sagt der auf das Thema spezialisierte Jurist Nico Herold von der Ludwig-Maximilians-Universität München. "Aber das Risiko besteht immer, und es steigt mit der Art und dem Ausmaß des Missstandes, speziell wenn es strukturelle oder systemische Verfehlungen sind. Und es steigt, je länger man intern am Ball bleibt."

