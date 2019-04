Osnabrück/London. Nach sieben Jahren im Asyl in der ecuadorianischen Botschaft ist Wikileaks-Gründer Julian Assange am Donnerstag in London festgenommen worden. Es liegt ein Auslieferungsersuch für ihn aus den USA vor. Wie es jetzt weitergeht im Fall Assange.

War es diplomatisch überhaupt möglich, dass Assange mit Gewalt aus der Botschaft gezerrt wurde?

Es war insofern möglich, als der Präsident von Ecuador, Lenín Moreno, Assange das Bleiberecht in der Botschaft sowie die ecuadorianische Staatsangehörigkeit entzogen und ihm nicht weiter Asyl gewährt hat. Moreno begründet dies damit, Assange habe gegen die Grundlagen des Asylrechts verstoßen, indem er sich etwa mit Wikileaks in innere Angelegenheiten anderer Staaten eingemischt habe. Der Präsident bemängelte, Assange habe ein aggressives Verhalten gezeigt, unter anderem Überwachungskameras blockiert, Wachleute angegriffen und sich unerlaubt Zugang zu Sicherheitsdaten der Botschaft verschafft. Außerdem hätten er und Wikileaks Drohungen gegen Ecuador ausgesprochen. Den Haftbefehl begründete ein britisches Gericht damit, dass Assange gegen Kautionsauflagen verstoßen habe, als er sich 2012 in der Botschaft der britischen Justiz entzog.

Was droht Assange jetzt?

Sollte er ausgeliefert werden, drohen Assange in den USA bis zu fünf Jahren Haft. Zuvor befürchtete er eine jahrzentelange Haftstrafe oder sogar die Todesstrafe. Für die Verletzung der britischen Kautionsauflagen droht ihm eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Ein Urteilstermin steht laut den Berichten noch nicht fest. Am 2. Mai will sich das Gericht im Londoner Stadtteil Westminister mit dem US-Auslieferungsersuchen befassen. Rechtsexperten erklärten am Freitag, der Fall könnte über Jahre vor britischen Gerichten verhandelt werden und letztlich vor den Europäischen Gerichtshof gehen. Assanges Anwältin hatte angekündigt, dass ihr Mandant das Auslieferungsgesuch „anfechten und bekämpfen“ werde.

Wieso könnte er eine milde Strafe bekommen?

Anders als von Assange befürchtet ist er nicht wegen Spionage angeklagt, sondern lediglich wegen der „Verschwörung“ mit Chelsea Manning zu einem Cyberangriff auf Rechner des Pentagon, wie es das US-Justizministerium nach der Festnahme am Donnerstag bekanntgab. Dass das Ministerium auf eine Spionage-Anklage verzichtet, hängt wohl auch mit der Frage zusammen, ob es sich bei Wikileaks – wie von der Organisation selbst angeführt – um ein journalistisches Medium handelt und die von der Plattform veröffentlichten Geheiminformationen wie bei herkömmlichen Medien durch die Pressefreiheit geschützt sind.

Was hat Julian Assange getan?

Der Australier veröffentlichte geheime US-Dateien, die Menschenrechtsverletzungen und die Tötung von Zivilisten durch amerikanische Truppen in Afghanistan dokumentierten. Wikileaks wurde außerdem dafür kritisiert, US-Regierungsdokumente ohne Schwärzungen zu veröffentlichen. Im US-Präsidenschaftswahlkampf 2016 veröffentlichte Wikileaks von Hackern erbeutete E-Mails der Demokraten, die Hillary Clintons Wahlkampf schadeten. Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste und IT-Sicherheitsexperten stand hinter den Hackern der russische Geheimdienst. (Mit dpa, epd, AFP)