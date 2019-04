London. Am 12. April ist ein weiteres mögliches Austrittsdatum der Briten aus der EU verstrichen. Das Brexit-Chaos geht in die nächste Runde, aber ohne uns. Wir haben genug.

Am Freitag hätte es – mal wieder – vorbei sein können. Endlich keine Streitereien mehr, keine eilig einberufenen EU-Treffen, keine Demonstrationen, keine angeblichen Entscheidungstage, an denen dann doch nichts entschieden wird. Doch der Brexit wurde vertagt – wieder einmal. Bis Ende Oktober hat Großbritannien nun Zeit, die Europäische Union zu verlassen. Das ist noch einmal etwas mehr als ein halbes Jahr, in dem die ganze Welt Großbritannien dabei zusehen muss, wie es mit seinem selbstverschuldeten Schicksal hadert.

Natürlich wünscht sich niemand einen ungeordneten Brexit, wie er für den 12. April angedroht wurde – auch wir nicht. Aber so langsam reicht es.

Warum uns das Brexit-Chaos so nervt

1. Weil es einfach peinlich ist

Sie wollen weder gehen, noch wollen sie bleiben. Sie wollen nicht ein zweites Mal abstimmen, aber ohne Abkommen die EU verlassen, kommt auch nicht infrage. Egal, was Theresa May oder die EU vorschlagen, das Unterhaus sagt nein. Vergleiche zu einem bockigen Kleinkind wurden in den vergangenen Wochen immer wieder gezogen. Es ist ein Auftreten des ehemaligen Empires, über das nicht nur die Queen "not amused" ist.

2. Weil die Wünsche der Wähler ignoriert werden



17 der 66 Millionen Briten haben 2016 für einen Ausstieg aus der EU plädiert. Ob sie das heute noch einmal so entscheiden würden, ist ungewiss. Aber diejenigen, die sich auch 2019 öffentlich für einen Brexit einsetzen, fühlen sich verständlicherweise nicht ernst genommen. Das Volk wurde gefragt, doch die getroffene Entscheidung wird einfach nicht umgesetzt. Dass so das Vertrauen in die Politik schwindet ist mehr als verständlich – und in solch unruhigen Zeiten umso gefährlicher.

Doch auch diejenigen, die sich für einen Verbleib in der EU aussprechen und regelmäßig dafür auf die Straße gehen, werden nicht gehört. Sechs Millionen haben eine offizielle Online-Petition unterzeichnet, um ein zweites Referendum zu erzwingen, doch auch für diesen Vorschlag gab es – genau – keine Mehrheit.

3. Weil wir inzwischen jedes lustige Video, Gif oder Bild gesehen haben

Wirklich. Jedes. Einzelne.

Genauso wie jeden mehr oder weniger gelungenen Vergleich, jede einzelne Karikatur, jeden Kalauer und jede sarkastische Falschmeldung.

Sie nicht? Okay, hier einer unser Favoriten:

4. Weil wichtige politische Themen untergehen

Es sind aufrührende Zeiten in Europa. Aufsprießender Rechtspopulismus an allen Ecken, eine drastische Klima-Krise oder ungelöste Probleme in der Flüchtlingspolitik sind nur einige der gewaltigen Herausforderungen, denen die EU begegnen muss. Dazwischen grätschen immer wieder die Briten mit ihren Extra-Wünschen – als ginge es nur um sie. Man würde den Politikern in Brüssel und Straßburg wünschen, dass sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren könnten: die Förderung des Zusammenhalts in Europa. Sonst lacht bald die ganze Welt nicht mehr nur über Großbritannien, sondern auch über den Kontinent.

5. Weil Großbritannien genügend eigene Probleme hat

Es sind nicht nur die europäischen Themen, die durch den Brexit ins Hintertreffen geraten. Auch in Großbritannien selbst fallen drängende Probleme hinten über. Kümmern müsste sich die Politik etwa verstärkt um wachsende Armut und Schulden, zunehmend prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder einen aggressiven Rassismus. Doch darauf verwenden die Parlamentarier im Westminster Palace dieser Tage wohl am wenigsten Gedanken. Wir haben eine Bitte: Liebe Briten, wenn ihr schon immer nur an euch denkt, fangt doch mal direkt vor der eigenen Haustür an.

6. Weil Fußball spannend bleiben soll



Klubs in der Premier League, der höchsten englischen Spielklasse, schmeißen nur noch mit Geld um sich. Ein gigantischer Fernsehvertrag sorgt für Milliarden-Einnahmen, die jedes Jahr über die Erstligisten ausgeschüttet werden – es ist so viel, dass teilweise sogar der Letztplatzierte mehr Einnahmen zu verzeichnen hat als in Deutschland Rekordmeister FC Bayern München. Das muss aufhören, wenn es im europäischen Fußball weiter spannend sein soll. Wenn sich an dieser Ungleichheit – entweder durch den Brexit oder andere Vereinbarungen – nicht bald etwas ändert, kommt es bald jedes Jahr wie in dieser Champions-League-Saison: vier englische Teams erreichen das Viertelfinale, aber kein einziger deutscher Verein spielt noch um den Titel.

7. Weil selbst der Speaker inzwischen nervt



Die Sitzungen im Unterhaus sind um einiges spannender und auf jeden Fall lauter als eine gewöhnliche Bundestagsdebatte. Aber auch das (zeitweise) intellektuelle Spektakel hat gemeinsam mit seinem Helden, dem Speaker John Bercow, an Glanz verloren. Zu deutlich wird, dass auch er nicht die Macht hat, den Spuk endlich zu beenden. Ein Held mit stumpfer Klinge, dessen Kriegsgebrüll in unseren Ohren zum verzweifelten Krächzen geworden ist.

8. Weil die Reisepanik aufhören muss



Wir wollen dieses Jahr unseren Urlaub auch noch woanders verbringen als gezwungenermaßen in Großbritannien. Trotzdem tauchen Städte wie London, Edinburgh oder Bristol in zahlreichen Reiseplänen auf – trotz des unbeständigen Wetters. Der einzige Grund: es könnte die letzte Gelegenheit für einen entspannten Besuch auf der Insel ohne zahlreichen Papierkram, lange Staus oder teure Flüge sein. Zwar sollen nach derzeitigem Stand der Verhandlungen, Aufenthalte für EU-Bürger ohne Visum immerhin für bis zu 90 Tage möglich sein – doch wer will sich darauf noch verlassen?

9. Weil uns einfach keine guten Überschriften mehr einfallen

Nach bald drei Jahren ohne maßgebliche Weiterentwicklung ist das aber auch verständlich, oder?