Gut gemeinte Flüchtlingspolitik, kläglich gescheitert

Osnabrück. Desaströs. Oder wie sonst lässt sich die Bilanz der Integrationskurse bezeichnen?

Trotz höchster Kosten und verbesserter Lehrangebote ist die Erfolgsquote beim Sprachtest auf weniger als 50 Prozent gesunken. Es zeigt sich einmal mehr: Die Losung „Wir schaffen das“ der Kanzlerin ist keine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Vielmehr scheitern selbst gut gemeinte Projekte, auch weil sie miserabel umgesetzt werden.

Es wäre fahrlässig, davor die Augen zu verschließen. Auch wer Merkels Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen gutheißt, sollte kein Interesse an wachsenden Parallelgesellschaften haben. Syrischen Flüchtlingen zu helfen ist ein Gebot des Anstands. Bei der Armutszuwanderung aus Afrika und Nahost muss Deutschland jedoch aufpassen, dass es keine Einwanderung in die Sozialsysteme gibt. Sicher: Viele Flüchtlinge haben sich um Arbeit bemüht. Doch es gibt einen nicht kleinen Personenkreis, der sich nicht integrieren will und gegen ein Leben als Sozialfall nichts hat – oder die hiesige Gesellschaft sogar aktiv ablehnt. Siehe Salafisten oder kriminelle Clans.

Noch immer scheuen sich Politiker davor, die Konflikte anzugehen. Aus Träumerei oder ideologischer Verblendung. Oder aus Angst, als Rechtspopulist diffamiert zu werden. Doch ein Einwanderungsland braucht Grenzen, um steuern zu können. Und die Einsicht, dass den eigenen Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind, wie die Sprachtests offenbaren.