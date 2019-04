Luxemburg. Dem Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zufolge verstößt Polens Gesetz zur Herabsetzung des Pensionsalters am Obersten Gericht gegen EU-Recht. Die Reform verletze sowohl den Grundsatz der Unabsetzbarkeit von Richtern als auch ihre Unabhängigkeit, befand Evgeni Tanchev am Donnerstag.

Im Hauptverfahren betonte Evgeni Tanchev, die Nichtabsetzbarkeit von Richtern sei "eine der wesentlichen Garantien" für deren Unabhängigkeit. Seine Einschätzung ist von besonderer Bedeutung, da Europas oberste Richter seinen Ausführungen in den allermeisten Fällen folgen.

Was ist der Hintergrund für die Auseinandersetzung zwischen der EU und der polnischen Regierung?

Mit dem polnischen Gesetz über das Oberste Gericht wurde das Pensionsalter für Richter am Obersten Gericht von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt. Damit hätten 27 der 72 amtierenden Richter zwangsweise in den Ruhestand geschickt werden sollen. Davon betroffen war auch die Erste Präsidentin des Obersten Gerichts, deren Amtszeit laut Verfassung normalerweise sechs Jahre beträgt. Nach dem am 3. April 2018 in Kraft getretenen Gesetz können Richter, die von der Herabsetzung des Pensionsalters betroffen sind, zwar eine Verlängerung ihrer Amtszeit beantragen. Darüber entscheiden muss dann aber der polnische Staatspräsident. Das ist derzeit Andrzej Duda. Für dessen Entscheidung gibt es jedoch keine klaren Kriterien, und die Ablehnung des Antrags kann nicht gerichtlich überprüft werden. Da das Verfahren im vergangenen Jahr beschleunigt wurde, bestand nach Ansicht der EU-Kommission das Risiko eines schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens für die Unabhängigkeit der Justiz in Polen und damit für die Rechtsordnung der EU. Sie beantragte deshalb auch einstweilige Anordnungen auf Wiederherstellung des ursprünglichen Rechtszustandes.

Warum mischt sich die EU-Kommission überhaupt in solche inneren Angelegenheiten eines Staates ein?

Die EU-Kommission gilt als „Hüterin der Verträge“, das heißt, sie überwacht die Einhaltung der Grundwerte in den EU-Mitgliedsländern. Die Rechtsstaatlichkeit ist einer der gemeinsamen Werte, auf die sich die EU gründet. Sie ist in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union verankert. Nach den Verträgen ist die Europäische Kommission zusammen mit dem Europäischen Parlament und dem Rat dafür zuständig, die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit als einen Grundwert der Union zu garantieren und für die Achtung des Rechts, der Werte und der Grundsätze der EU zu sorgen. Bei Verstößen kann sie Vertragsverletzungsverfahren einleiten, die in letzter Konsequenz vor dem EuGH landen und zu Sanktionen führen können. Mit dem Beitritt zur EU erkennen die Staaten die Grundwerte der Gemeinschaft an. Mit der rechtskonservativen Regierung in Warschau streitet die EU-Kommission seit Anfang 2016 über deren Umbau der Justiz.

Hatte die Kommission bereits Erfolg mit ihrer Kritik an der polnischen Praxis?

Ja. Im Herbst vergangenen Jahres musste Polen die umstrittene Zwangspensionierung von Richtern stoppen. Eine entsprechende einstweilige Anordnung erließ der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Die Anordnung galt sogar rückwirkend für die bereits pensionierten Richter des polnischen Obersten Gerichts.

Ist Polen das einzige Land der EU, in dem die Rechtsstaatlichkeit gefährdet ist?

Nein. Auch Ungarn steht unter Beobachtung. So hat das EU-Parlament die Mitgliedstaaten in Gestalt des Rates sogar erstmals aufgefordert, gegen Ungarn vorzugehen, um eine systemrelevante Bedrohung der Grundwerte der Union zu verhindern. Eine anhaltende Verletzung der Rechtsstaatlichkeit könnte schließlich zu Sanktionen wie der Aussetzung der Stimmrechte im Europäischen Rat, dem Gremium der Mitgliedsländer, führen. Die Parlamentarier wie auch die EU-Kommission sehen in Ungarn angesichts der dortigen Rechtslage die Unabhängigkeit der Justiz ebenso gefährdet wie die Meinungsfreiheit und Rechte von Minderheiten. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán selbst spricht von einer „illiberalen Demokratie“, die ihm für Ungarn vorschwebt. Auch in Rumänien erschweren Gesetzesänderungen den Kampf gegen Korruption. (mit dpa/AFP)