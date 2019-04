Weber und Timmermans wollen sich in Deutschland in zwei TV-Duellen aneinander messen lassen. Im ersten TV-Duell, "Wahlarena", das dieARD am 7. Mai ab 20.15 Uhr überträgt, beantworten die Kandidaten Publikumsfragen. Im zweiten TV-Duell am 16. Mai, 20.15 Uhr, überträgt das ZDF eine zweistündige moderierte Diskussion zwischen Weber und Timmermans.