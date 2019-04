Berlin. Der Bundestag diskutiert, ob Bluttests der Mutter auf ein Down-Syndrom des ungeborenen Kindes bei Risikoschwangerschaften zur Leistung der gesetzlichen Krankenkassen werden sollen. Aktivistin Natalie Dedreux bezieht deutlich Stellung.

Sollten Bluttests einer werdenden Mutter auf ein Down-Syndrom zur Leistung der gesetzlichen Krankenkassen werden? Diese Frage beschäftigte am Donnerstag den Bundestag. Für die 20-jährige Aktivistin Natalie Dedreux ist die Antwort eindeutig: nein.

Bekannt wurde Dedreux aus einer Wahlsendung mit Angela Merkel im Jahr 2017, als sie die Kanzlerin fragte, wie sie es finde, dass in Deutschland neun von zehn Babys mit dieser Diagnose nicht zur Welt kämen. In einem Interview mit dem "Deutschlandfunk" sagt sie vor der Debatte am Donnerstag im Bundestag zur Pränataldiagnostik: "Wir wollen nicht mehr abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben, und die Politiker sollen machen, dass die Krankenkassen die Bluttests für #DownSyndrom nicht bezahlen."

Die Debatte im Bundestag fokussiertedie Frage, ob Tests des Bluts der Mutter auf ein Down-Syndrom des ungeborenen Kindes bei Risikoschwangerschaften zur Leistung der gesetzlichen Krankenkassen werden sollen. Zu Beginn der auf zwei Stunden angelegten "Orientierungsdebatte" im Bundestag warben mehrere Redner für die Tests als Kassenleistung.

Anzeige Anzeige

Die Positionen im Bundestag

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach betonte, die Bluttests seien sicherer und insofern medizinisch besser als bisherige Verfahren, die bereits Kassenleistung sind. Insofern sei es auch ethisch nicht zu rechtfertigen, die besseren Tests den Frauen vorzuenthalten. Zugleich warb Lauterbach für die Gründung eines interdisziplinär besetzen Gremiums zur Beratung über andere genetische Tests. "Wir werden Tests auf fast jede erdenkliche Krankheit bekommen", erklärte Lauterbach.

Die Tests seien zugelassen, kein Gesetz könne sie wieder vom Markt nehmen, sagte die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke (CDU). Der Test sei im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung, die von den Kassen übernommen wird, risikofrei. Es sei daher weder rational noch medizinisch oder ethisch zu erklären, für den Bluttest andere Grenzen zu ziehen.

"Eine Untersuchung ohne Risiko für Fötus und Schwangere ist deutlich besser als eine Untersuchung mit Risiko", sagte die Linken-Abgeordnete Cornelia Möhring. Andere Befürworter verwiesen darauf, dass der Test nicht nur denen vorbehalten sein dürfe, die ihn sich leisten können.

Die behindertenpolitische Expertin der Grünen, Corinna Rüffer, wandte sich gegen die Bluttests als Kassenleistung. "Dieser Test kann nicht dazu dienen zu heilen, weil das Down-Syndrom keine Krankheit ist", mahnte sie. "Er dient in aller Regel (.) der Selektion." In den meisten Fällen, in denen ein Down-Syndrom des ungeborenen Kindes erkannt werde, entschieden sich die Eltern für Abtreibung. Über konkrete Anträge sollte vorerst nicht abgestimmt werden.

Der AfD-Politiker Volker Münz warnte vor einer gesteigerten Erwartungshaltung gegenüber Müttern, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen.

Im Parlament wurden bereits vor der "Orientierungsdebatte", in der keine Fraktionsvorgaben gelten, unterschiedliche Positionen deutlich. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Katrin Helling-Plahr sprach sich für die Bluttests aus, die im Vergleich zu Fruchtwasseruntersuchungen risikolos seien. "Warum ein besseres Verfahren für diese Tests nun plötzlich ethische Fragen aufwerfen soll, erschließt sich mir nicht", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Chance auf risikolose Tests dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen. Wer die Bluttests mit vorgeburtlicher Selektion gleichsetze, habe nicht verstanden, dass die Inanspruchnahme immer eine selbstbestimmte Entscheidung sei.

Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, der Erlanger Theologie-Professor Peter Dabrock, sieht keine ausreichenden Gründe gegen die Kassenzulassung vorgeburtlicher Bluttests bei Risikoschwangerschaften. "Wenn wir die Fruchtwasseruntersuchung bei Risikoschwangerschaften erstatten, die nicht-invasiven Bluttests aber nicht – das geht nicht", sagte Dabrock der Deutschen Presse-Agentur.

Weiterlesen: Bluttests für Schwangere als Kassenleistung? Worüber der Bundestag diskutiert



Mit dpa